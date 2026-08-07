Генконсульство України відреагувало на інцидент із образами українців у Кракові
Генеральне консульство України в Кракові відреагувало на інцидент, під час якого чоловік погрожував та ображав двох громадян України. У дипломатичній установі закликали польські правоохоронні органи всебічно розслідувати подію та дати належну правову оцінку діям нападника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Генерального консульства України в Кракові.
На відео, яке поширилося в мережі, зафіксовано, як чоловік агресивно переслідує громадянина України, вживає нецензурні та образливі висловлювання через його національність і вимагає залишити Польщу. Також видно, як він відштовхує дівчину, яка перебувала поруч.
У Генконсульстві наголосили, що рішуче засуджують будь-які прояви агресії, ксенофобії, дискримінації та приниження людської гідності за національною ознакою.
"Подібна поведінка та риторика є неприпустимими та потребують належного реагування", – зазначили дипломати.
Установі повідомили, що підтримують контакт із компетентними польськими органами та очікують на повне з'ясування обставин інциденту і належну правову оцінку діям причетних.
Водночас українців у Польщі закликали повідомляти про будь-які випадки погроз, агресії, ксенофобії чи дискримінації до польської поліції та дипломатичних установ України.
У Генконсульстві також наголосили, що окремі прояви агресії не можуть бути підставою для узагальнень щодо всього польського суспільства.
"Високо цінуємо солідарність і підтримку, яку Польща та польський народ продовжують надавати Україні й українцям", – підсумували в дипломатичній установі.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що останнім часом у Польщі сталося кілька резонансних нападів на українців. Днями у Гданську чоловік напав на громадянина України та двох поляків, яких назвав "бандерівцями".
- Раніше у Вроцлаві група чоловіків атакувала молоду українську пару, почувши українську мову. Підозрюваних у тому нападі взяли під варту на три місяці.
- У МВС Польщі заявили, що подібні злочини отримуватимуть жорстку реакцію правоохоронних органів, а прем'єр-міністр Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на хвилю нападів.
- Посол України у Польщі Василь Боднар раніше зазначав, що випадки агресії щодо українців траплялися й раніше, однак українці дедалі частіше фіксують такі інциденти та захищають свої права у правовий спосіб.
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