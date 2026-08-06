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У польському Гданську побили людей, прийнявши їх за українців: консульство відреагувало

Інцидент у Гданську: людей побили, сплутавши з українцями

Українське генеральне консульство у польському Гданську назвало неприйнятним інцидент, під час якого українець та двоє польських громадян зазнали нападу.

Про це йдеться у заяві генконсульства, яку цитує Цензор.НЕТ

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Обставини інциденту та реакція дипломатів

У Гданську нетверезий чоловік спочатку причепився до громадянина України. Згодом він почав конфлікт із двома поляками та врешті побив їх, помилково вважаючи українцями.

У генконсульстві наголосили, що такі дії є неприйнятними та несуть загрозу громадській безпеці.

"Консульство вчергове рішуче засуджує будь-які прояви насильства, особливо вчинені на ґрунті національної ненависті… Подібні злочини не мають національності чи виправдання. Вони руйнують громадську безпеку, сіють ворожнечу та суперечать принципам взаємної поваги", – заявили у дипустанові.

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Ризики провокацій та деталі затримання

У заяві також підкреслили небезпеку інформаційних впливів, які можуть провокувати конфлікти між народами.

Дипломати зазначили, що не можна допустити руйнування довіри між українцями та поляками через провокації чи дезінформацію.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
  • Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

Автор: 

консульство (309) напад (1286) Польща (7668) українці (1666)
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Топ коментарі
+26
... а хоч раз побили в Польщі когось, прийнявши його за русского чи бурята?
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06.08.2026 23:28 Відповісти
+13
Нехай подякують пану Навроцькому , який нагадав всім
про Волинь і спеціально створив ворожнечу між
поляками і украінцями !!
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06.08.2026 23:28 Відповісти
+9
Це дрібниці. Хіт цього місяця трапився в Чорноморську. Місцевий ТЦК запакував... полковника СБУ! 🤣
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07.08.2026 00:12 Відповісти

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