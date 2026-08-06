У польському Гданську побили людей, прийнявши їх за українців: консульство відреагувало

Українське генеральне консульство у польському Гданську назвало неприйнятним інцидент, під час якого українець та двоє польських громадян зазнали нападу.

Про це йдеться у заяві генконсульства, яку цитує Цензор.НЕТ

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Обставини інциденту та реакція дипломатів

У Гданську нетверезий чоловік спочатку причепився до громадянина України. Згодом він почав конфлікт із двома поляками та врешті побив їх, помилково вважаючи українцями.

У генконсульстві наголосили, що такі дії є неприйнятними та несуть загрозу громадській безпеці.

"Консульство вчергове рішуче засуджує будь-які прояви насильства, особливо вчинені на ґрунті національної ненависті… Подібні злочини не мають національності чи виправдання. Вони руйнують громадську безпеку, сіють ворожнечу та суперечать принципам взаємної поваги", – заявили у дипустанові.

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Ризики провокацій та деталі затримання

У заяві також підкреслили небезпеку інформаційних впливів, які можуть провокувати конфлікти між народами.

Дипломати зазначили, що не можна допустити руйнування довіри між українцями та поляками через провокації чи дезінформацію.

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