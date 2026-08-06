У польському Гданську побили людей, прийнявши їх за українців: консульство відреагувало
Українське генеральне консульство у польському Гданську назвало неприйнятним інцидент, під час якого українець та двоє польських громадян зазнали нападу.
Про це йдеться у заяві генконсульства, яку цитує Цензор.НЕТ
Обставини інциденту та реакція дипломатів
У Гданську нетверезий чоловік спочатку причепився до громадянина України. Згодом він почав конфлікт із двома поляками та врешті побив їх, помилково вважаючи українцями.
У генконсульстві наголосили, що такі дії є неприйнятними та несуть загрозу громадській безпеці.
"Консульство вчергове рішуче засуджує будь-які прояви насильства, особливо вчинені на ґрунті національної ненависті… Подібні злочини не мають національності чи виправдання. Вони руйнують громадську безпеку, сіють ворожнечу та суперечать принципам взаємної поваги", – заявили у дипустанові.
Ризики провокацій та деталі затримання
У заяві також підкреслили небезпеку інформаційних впливів, які можуть провокувати конфлікти між народами.
Дипломати зазначили, що не можна допустити руйнування довіри між українцями та поляками через провокації чи дезінформацію.
Що передувало
- Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
- Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.
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про Волинь і спеціально створив ворожнечу між
поляками і украінцями !!