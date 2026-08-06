В польском Гданьске избили людей, приняв их за украинцев: консульство отреагировало
Украинское генеральное консульство в польском Гданьске назвало недопустимым инцидент, в ходе которого подверглись нападению украинец и двое польских граждан.
Об этом говорится в заявлении генконсульства, которое цитирует Цензор.НЕТ
Обстоятельства инцидента и реакция дипломатов
В Гданьске нетрезвый мужчина сначала пристал к гражданину Украины. Затем он вступил в конфликт с двумя поляками и в итоге избил их, ошибочно приняв за украинцев.
В генеральном консульстве подчеркнули, что такие действия неприемлемы и представляют угрозу общественной безопасности.
"Консульство в очередной раз решительно осуждает любые проявления насилия, особенно совершенные на почве национальной ненависти… Подобные преступления не имеют национальности или оправдания. Они подрывают общественную безопасность, сеют вражду и противоречат принципам взаимного уважения", — заявили в дипломатическом представительстве.
Риски провокаций и подробности задержания
В заявлении также подчеркнули опасность информационных манипуляций, которые могут провоцировать конфликты между народами.
Дипломаты отметили, что нельзя допустить подрыва доверия между украинцами и поляками из-за провокаций или дезинформации.
Что предшествовало
- Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
- Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.
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про Волинь і спеціально створив ворожнечу між
поляками і украінцями !!