РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
31632 посетителя онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Польше Отношения Украины и Польши Избиение украинцев в Польше
6 442 53

В польском Гданьске избили людей, приняв их за украинцев: консульство отреагировало

Инцидент в Гданьске: людей избили, приняв их за украинцев

Украинское генеральное консульство в польском Гданьске назвало недопустимым инцидент, в ходе которого подверглись нападению украинец и двое польских граждан.

Об этом говорится в заявлении генконсульства, которое цитирует Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстоятельства инцидента и реакция дипломатов

В Гданьске нетрезвый мужчина сначала пристал к гражданину Украины. Затем он вступил в конфликт с двумя поляками и в итоге избил их, ошибочно приняв за украинцев.

В генеральном консульстве подчеркнули, что такие действия неприемлемы и представляют угрозу общественной безопасности.

"Консульство в очередной раз решительно осуждает любые проявления насилия, особенно совершенные на почве национальной ненависти… Подобные преступления не имеют национальности или оправдания. Они подрывают общественную безопасность, сеют вражду и противоречат принципам взаимного уважения", — заявили в дипломатическом представительстве.

Читайте также: Сикорский призвал обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной

Риски провокаций и подробности задержания

В заявлении также подчеркнули опасность информационных манипуляций, которые могут провоцировать конфликты между народами.

Дипломаты отметили, что нельзя допустить подрыва доверия между украинцами и поляками из-за провокаций или дезинформации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный разбил голову 40-летней украинке в Польше: его разыскивает полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало

  • Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
  • Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.

Автор: 

консульство (490) нападение (2393) Польша (9690) украинцы (2940)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
... а хоч раз побили в Польщі когось, прийнявши його за русского чи бурята?
показать весь комментарий
06.08.2026 23:28 Ответить
+13
Нехай подякують пану Навроцькому , який нагадав всім
про Волинь і спеціально створив ворожнечу між
поляками і украінцями !!
показать весь комментарий
06.08.2026 23:28 Ответить
+9
Це дрібниці. Хіт цього місяця трапився в Чорноморську. Місцевий ТЦК запакував... полковника СБУ! 🤣
показать весь комментарий
07.08.2026 00:12 Ответить

Загрузка...

 
 