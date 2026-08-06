В польском Гданьске избили людей, приняв их за украинцев: консульство отреагировало

Украинское генеральное консульство в польском Гданьске назвало недопустимым инцидент, в ходе которого подверглись нападению украинец и двое польских граждан.

Об этом говорится в заявлении генконсульства, которое цитирует Цензор.НЕТ

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Обстоятельства инцидента и реакция дипломатов

В Гданьске нетрезвый мужчина сначала пристал к гражданину Украины. Затем он вступил в конфликт с двумя поляками и в итоге избил их, ошибочно приняв за украинцев.

В генеральном консульстве подчеркнули, что такие действия неприемлемы и представляют угрозу общественной безопасности.

"Консульство в очередной раз решительно осуждает любые проявления насилия, особенно совершенные на почве национальной ненависти… Подобные преступления не имеют национальности или оправдания. Они подрывают общественную безопасность, сеют вражду и противоречат принципам взаимного уважения", — заявили в дипломатическом представительстве.

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Риски провокаций и подробности задержания

В заявлении также подчеркнули опасность информационных манипуляций, которые могут провоцировать конфликты между народами.

Дипломаты отметили, что нельзя допустить подрыва доверия между украинцами и поляками из-за провокаций или дезинформации.

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