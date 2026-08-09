"Моя Польща не б’є і не ображає": у 22 польських містах пройшли акції проти нападів на українців. ФОТОрепортаж

У неділю, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства, спрямованого проти українців. Акції проходять під гаслом: "Не будь байдужим".

Про це пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Петиція до уряду

У більшості міст протести розпочалися після 17:00.

Перед цим у п'ятницю, 7 серпня, відбулася маніфестація "Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує", під час якої організатори передали до канцелярії прем’єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації петицію, яку підписали понад 11 тисяч осіб, з вимогою вжити рішучих заходів, зокрема, проти жорстоких нападів на громадян України.

Фото: RMF24

Всепольську акцію організовує Комітет захисту демократії. Як наголошують організатори, демонстрації є відповіддю на все частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей, які стають об'єктами агресії через своє походження, мову чи зовнішній вигляд. Метою заходів є також висловлення солідарності з тими, хто зазнає насильства та дискримінації.

Фото: RMF24

Акції проходять, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовицях, Жешуві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку та Кельце. На акціях роздають наліпки з гаслом "Не будь байдужим".

Фото: RMF24

Символ підтримки

Організатори закликають учасників розміщувати їх, зокрема, на дверях магазинів, закладів чи на автомобілях. За задумом, наліпки стати знаком для українців, що в цих місцях "вони можуть розраховувати на допомогу, почуватися в безпеці та мати підтримку".

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