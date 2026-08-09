УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13563 відвідувача онлайн
Новини Побиття українців у Польщі
6 103 44

"Моя Польща не б’є і не ображає": у 22 польських містах пройшли акції проти нападів на українців. ФОТОрепортаж

У неділю, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства, спрямованого проти українців. Акції проходять під гаслом: "Не будь байдужим".

Про це пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Петиція до уряду

У більшості міст протести розпочалися після 17:00.

Перед цим у п'ятницю, 7 серпня, відбулася маніфестація "Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує", під час якої організатори передали до канцелярії прем’єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації петицію, яку підписали понад 11 тисяч осіб, з вимогою вжити рішучих заходів, зокрема, проти жорстоких нападів на громадян України.

у 22 містах Польщі пройшли акції проти насильства щодо українців
Фото: RMF24

Всепольську акцію організовує Комітет захисту демократії. Як наголошують організатори, демонстрації є відповіддю на все частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей, які стають об'єктами агресії через своє походження, мову чи зовнішній вигляд. Метою заходів є також висловлення солідарності з тими, хто зазнає насильства та дискримінації.

у 22 містах Польщі пройшли акції проти насильства щодо українців
Фото: RMF24

Акції проходять, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовицях, Жешуві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку та Кельце. На акціях роздають наліпки з гаслом "Не будь байдужим".

у 22 містах Польщі пройшли акції проти насильства щодо українців
Фото: RMF24

Символ підтримки

Організатори закликають учасників розміщувати їх, зокрема, на дверях магазинів, закладів чи на автомобілях. За задумом, наліпки стати знаком для українців, що в цих місцях "вони можуть розраховувати на допомогу, почуватися в безпеці та мати підтримку".

Читайте також: Генконсульство України відреагувало на інцидент із образами українців у Кракові

Автор: 

акція (1208) напад (1289) Польща (7679) українці (1668) підтримка (801)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Респект полякам!
показати весь коментар
09.08.2026 21:32 Відповісти
+32
Полякам
Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
.................................................
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
показати весь коментар
09.08.2026 21:34 Відповісти
+28
Не всі поляки завелись на антиукраїнський пропагандистський психоз.
показати весь коментар
09.08.2026 21:34 Відповісти

Завантаження...

 
 