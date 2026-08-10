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Новости Отношения Украины и Польши
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Спикер польского Сейма призвал Украину признать Волынскую трагедию геноцидом поляков

волынская,резня,трагедия

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина должна признать Волынскую трагедию 1943–1944 годов геноцидом поляков для вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

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История и доверие как условие для диалога

Соответствующее заявление он сделал после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в польском городе Щавница.

Чажастый подчеркнул, что поддерживает вступление Украины в ЕС. В то же время он отметил, что для этого украинцам нужно задуматься над всеми аспектами собственной истории.

"ЕС — это демократия и ценности; это не просто банкомат. Это также означает называть геноцид тем, чем он является. Это история, и ни одна нация не может убежать от своей истории", — заявил он.

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Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых решений в отношениях с Польшей, в частности по историческим вопросам, открытию архивов и проведению поисковых и эксгумационных работ на Волыни.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее призвал политиков Польши и Украины предотвратить рост вражды.

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геноцид (418) Польша (9699) Евросоюз (18823) Волынская трагедия (246)
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Топ комментарии
+46
А про польські концтабори для українців він часом не згадував?
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10.08.2026 19:01 Ответить
+34
Тобто - Стефанчук повинен негайно звернутися до поляків з вимогою визнати всі злочини Польщі за 30 років - з 1918 по 1947
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10.08.2026 19:00 Ответить
+29
а геноцид Українців катами армії крайової коли сейм визнає?
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10.08.2026 19:03 Ответить

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