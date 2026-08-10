Спикер польского Сейма призвал Украину признать Волынскую трагедию геноцидом поляков
Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина должна признать Волынскую трагедию 1943–1944 годов геноцидом поляков для вступления в Европейский Союз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
История и доверие как условие для диалога
Соответствующее заявление он сделал после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в польском городе Щавница.
Чажастый подчеркнул, что поддерживает вступление Украины в ЕС. В то же время он отметил, что для этого украинцам нужно задуматься над всеми аспектами собственной истории.
"ЕС — это демократия и ценности; это не просто банкомат. Это также означает называть геноцид тем, чем он является. Это история, и ни одна нация не может убежать от своей истории", — заявил он.
Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых решений в отношениях с Польшей, в частности по историческим вопросам, открытию архивов и проведению поисковых и эксгумационных работ на Волыни.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее призвал политиков Польши и Украины предотвратить рост вражды.
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