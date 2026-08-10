Стефанчук і спікер Сейму Польщі домовилися не допустити, щоб історичні суперечки послабили партнерство

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і маршал Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий під час зустрічі в Польщі обговорили історичні питання, розвиток міжпарламентської співпраці та наголосили на необхідності зберегти стратегічне партнерство між двома країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дописи політиків у соцмережі X, зустріч відбулася у місті Щавниця Малопольського воєводства.

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За словами Чажастого, вони зустрілися у Щавниці, де на його запрошення перебувають діти українських військових.

"Бувають політичні дискусії, бувають складні історичні питання, бувають суперечки. Але коли ти зустрічаєш дітей, у яких війна вкрала дитинство, все стає на свої місця", – зазначив спікер польського Сейму.

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Стефанчук повідомив, що сторони провели "відверту та важливу розмову" про українсько-польські відносини.

"Ми дійшли згоди, що сьогодні особливо важливо не допустити, щоб складні питання минулого чи емоції послабили стратегічне партнерство, яке Україна та Польща будували роками", – наголосив голова Верховної Ради.

Під час зустрічі сторони також обговорили необхідність відновлення довіри, активізації міжпарламентського діалогу та розширення співпраці між країнами.

Окремо йшлося про створення спільної українсько-польської експертної групи, яка, зокрема, займатиметься обміном польським досвідом європейської інтеграції.

Також співрозмовники торкнулися чутливих питань історичної пам'яті. На завершення зустрічі Стефанчук подарував Чажастому українське видання книги "Зачарована карета" польського поета Константіна Ільдефонса Гальчинського у перекладі Романа Любківського як символ культурної близькості двох народів.

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