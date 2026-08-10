Стефанчук и спикер Сейма Польши договорились не допустить, чтобы исторические споры ослабили партнерство
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и маршал Сейма Польши Влодзимеж Чажастый в ходе встречи в Польше обсудили исторические вопросы, развитие межпарламентского сотрудничества и подчеркнули необходимость сохранения стратегического партнерства между двумя странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посты политиков в соцсети X, встреча состоялась в городе Щавница Малопольского воеводства.
По словам Чажастого, они встретились в Щавнице, где по его приглашению находятся дети украинских военных.
"Бывают политические дискуссии, бывают сложные исторические вопросы, бывают споры. Но когда ты встречаешь детей, у которых война украла детство, все становится на свои места", — отметил спикер польского Сейма.
Стефанчук сообщил, что стороны провели "откровенный и важный разговор" об украинско-польских отношениях.
"Мы пришли к согласию, что сегодня особенно важно не допустить, чтобы сложные вопросы прошлого или эмоции ослабили стратегическое партнерство, которое Украина и Польша строили годами", — подчеркнул председатель Верховной Рады.
В ходе встречи стороны также обсудили необходимость восстановления доверия, активизации межпарламентского диалога и расширения сотрудничества между странами.
Отдельно речь шла о создании совместной украинско-польской экспертной группы, которая, в частности, будет заниматься обменом польским опытом европейской интеграции.
Также собеседники затронули деликатные вопросы исторической памяти. В завершение встречи Стефанчук подарил Чажастому украинское издание книги "Зачарованная карета" польского поэта Константина Ильдефонса Гальчинского в переводе Романа Любковского как символ культурной близости двух народов.
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свинячук, хто тобі дав право шеврони носити, гнида ти зелена?