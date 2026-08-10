Польша и страны Балтии усилили охрану критически важной инфраструктуры из-за возможных провокаций РФ

Польша и страны Балтии усиливают охрану критически важной инфраструктуры из-за опасений новых российских провокаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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В регионе готовятся к возможным атакам

Речь идет о защите дамб, электростанций, газовой и нефтяной инфраструктуры.

По данным балтийской разведки, военная и гражданская разведки России рассматривают возможность атаки на объекты в России, странах Балтии или Польше с применением беспилотников украинского производства.

По оценкам, Кремль может организовать такую провокацию в течение нескольких дней после того, как Путин даст на нее согласие.

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В Литве в прошлом месяце военных привлекли к охране терминалов сжиженного природного газа и нефтепродуктов. Также они охраняют энергетическое соединение с Польшей и Круонишскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Латвия усилила охрану всех критически важных объектов. В частности, речь идет о дамбе на реке Даугава и подземном газохранилище в Инчукалнсе.

В Польше компания Orlen анализирует альтернативные маршруты импорта газа на случай повреждения основных путей поставки.

Оператор энергосетей совместно с военными также усилил охрану энергомоста с Украиной.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страны региона внимательно следят за информацией о возможных российских провокациях.

"Мы не наивны", — сказал Каунас, комментируя ситуацию.

В то же время в Кремле ранее называли предупреждения о подготовке таких атак "пугательствами".

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России могут понадобиться не только разрушения

Эксперты считают, что главной целью возможной операции России может быть не нанесение материального ущерба.

По их оценкам, Москва может пытаться создать политический хаос внутри НАТО и проверить готовность Альянса к совместному ответу.

В последние годы политическое и военное руководство европейских стран несколько раз заявляло об угрозе российского нападения.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия может напасть на НАТО в 2029 году. В то же время генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что это может произойти раньше.

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