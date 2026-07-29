Россия не готовит вторжение в Польшу, но усиливает провокации, - Косиняк-Камыш
Россия пока не готовит полномасштабное вторжение в Польшу по сценарию войны против Украины. В то же время Кремль усиливает эскалацию и может готовить новые диверсионные действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, которое обнародовал RMF24.
Шаг за шагом: как меняется стратегия России
По словам главы польского оборонного ведомства, действия Кремля в отношении Польши происходят постепенно, по принципу "шаг за шагом". Признаков открытой военной агрессии пока нет. Однако Россия усиливает пропаганду, провокации и подрывную деятельность.
Министр подчеркнул, что такие действия могут принимать различные формы. В частности, речь идет об использовании беспилотников, ситуации в Балтийском море и диверсионных операциях.
"Вероятно, это будут провокации: дроны — преимущественно перехваченные и переоборудованные украинские дроны; Балтийское море — акватория, имеющая решающее значение для безопасности Альянса; диверсионные операции", — заявил Косиняк-Камыш.
Новые законы и старые методы влияния
Польский министр также обратил внимание на изменения в российском законодательстве. Они позволяют вмешиваться в дела других государств под предлогом "защиты прав соотечественников".
По его словам, российские институты уже заявляют о якобы угрозе правам граждан РФ в странах Балтии. Это свидетельствует о постепенном обострении ситуации.
Ранее сообщалось, что правительство Польши получило официальное предупреждение от белорусских дипломатов о якобы готовящемся террористическом акте на польской территории. Несмотря на сомнительность источника, спецслужбы и МИД страны отнеслись к сигналу со всей серьезностью и начали проверку.
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