Россия не готовит вторжение в Польшу, но усиливает провокации, - Косиняк-Камыш

Россия пока не готовит полномасштабное вторжение в Польшу по сценарию войны против Украины. В то же время Кремль усиливает эскалацию и может готовить новые диверсионные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, которое обнародовал RMF24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Шаг за шагом: как меняется стратегия России

По словам главы польского оборонного ведомства, действия Кремля в отношении Польши происходят постепенно, по принципу "шаг за шагом". Признаков открытой военной агрессии пока нет. Однако Россия усиливает пропаганду, провокации и подрывную деятельность.

Министр подчеркнул, что такие действия могут принимать различные формы. В частности, речь идет об использовании беспилотников, ситуации в Балтийском море и диверсионных операциях.

"Вероятно, это будут провокации: дроны — преимущественно перехваченные и переоборудованные украинские дроны; Балтийское море — акватория, имеющая решающее значение для безопасности Альянса; диверсионные операции", — заявил Косиняк-Камыш.

Читайте также: МВД Польши на фоне инцидентов с украинцами: Язык ненависти неприемлем

Новые законы и старые методы влияния

Польский министр также обратил внимание на изменения в российском законодательстве. Они позволяют вмешиваться в дела других государств под предлогом "защиты прав соотечественников".

По его словам, российские институты уже заявляют о якобы угрозе правам граждан РФ в странах Балтии. Это свидетельствует о постепенном обострении ситуации.

Ранее сообщалось, что правительство Польши получило официальное предупреждение от белорусских дипломатов о якобы готовящемся террористическом акте на польской территории. Несмотря на сомнительность источника, спецслужбы и МИД страны отнеслись к сигналу со всей серьезностью и начали проверку.

Читайте также: Зеленский прибыл в Польшу впервые после лишения ордена