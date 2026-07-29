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Зеленский прибыл в Польшу впервые после лишения ордена
В среду, 29 июля, президент Владимир Зеленский прибыл в польский Люблин, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.
Первый визит после дипломатического скандала
В канцелярии премьера Польши заявили, что темами беседы станут итоги визита Зеленского в Соединенные Штаты, в частности его встречи с президентом Дональдом Трампом.
Польские СМИ отмечают, что это первый визит Зеленского в Польшу с тех пор, как между Киевом и Варшавой разгорелся конфликт из-за присвоения Зеленским одному из воинских подразделений имени героев УПА.
После чего президент Польши Кароль Навроцкий лишил его Ордена Белого Орла.
Отношения Украины и Польши
- Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
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