Зеленський прибув до Польщі вперше після позбавлення ордену

У середу, 29 липня, президент Володимир Зеленський прибув до польського Любліна, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на TVP.

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Перший візит після дипломатичного скандалу

У канцелярії прем’єра Польщі заявили, що темами розмови стануть підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів, зокрема його зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Польські ЗМІ зазначають, що це перший візит Зеленського до Польщі відтоді, як між Києвом та Варшавою спалахнув конфлікт через присвоєння Зеленським одному із військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Після чого президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його Ордена Білого Орла.

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Відносини України та Польщі

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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