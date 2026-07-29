Сьогодні Зеленський зустрінеться із Туском у Любліні

Сьогодні, 29 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в соцмережі Х Канцелярія польського прем’єра.

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Деталі щодо зустрічі

"Сьогодні пополудні в Любліні прем’єр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Темою розмови стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо двосторонньої зустрічі на цю мить невідомо.

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