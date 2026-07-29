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Новини Зустріч Зеленського та Туска
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Сьогодні Зеленський зустрінеться із Туском у Любліні

зеленський та туск

Сьогодні, 29 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в соцмережі Х Канцелярія польського прем’єра.

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Деталі щодо зустрічі

"Сьогодні пополудні в Любліні прем’єр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Темою розмови стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо двосторонньої зустрічі на цю мить невідомо.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26509) Польща (7591) Туск Дональд (682)
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Топ коментарі
+3
Нехай добре дивиться на всі чотири сторони щоб афрополяки пику не натовкли.
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29.07.2026 14:02 Відповісти
+3
Обіцяний в "найближчі 48 годин" масований обстріл не відбувся, кацапи запізнились на день і будуть атакувати сьогодні вночі - а тому Вова організував черговий неоголошений візит закордон щоб не повертатись в Київ.
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29.07.2026 14:16 Відповісти
+1
Хороший хід👍
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29.07.2026 14:00 Відповісти

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