Сьогодні Зеленський зустрінеться із Туском у Любліні
Сьогодні, 29 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в соцмережі Х Канцелярія польського прем’єра.
Деталі щодо зустрічі
"Сьогодні пополудні в Любліні прем’єр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Темою розмови стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо двосторонньої зустрічі на цю мить невідомо.
Топ коментарі
+3 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар29.07.2026 14:02 Відповісти Посилання
+3 Alex Rozhenko #597231
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+1 Nika Vesela
показати весь коментар29.07.2026 14:00 Відповісти Посилання
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