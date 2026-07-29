Сегодня Зеленский встретится с Туском в Люблине

Сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в социальной сети Канцелярия польского премьера.

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Подробности о встрече

"Сегодня днем в Люблине премьер Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой беседы станет подведение итогов его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о двусторонней встрече на данный момент нет.

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