Сегодня Зеленский встретится с Туском в Люблине
Сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в социальной сети Канцелярия польского премьера.
Подробности о встрече
"Сегодня днем в Люблине премьер Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой беседы станет подведение итогов его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о двусторонней встрече на данный момент нет.
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Прем'єр-міністр Польщі має всю повноту виконавчої влади в країні, очолює Раду міністрів та визначає внутрішню й зовнішню політику уряду.