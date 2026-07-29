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Новости Встреча Зеленского с Туском
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Сегодня Зеленский встретится с Туском в Люблине

Зеленский и Туск

Сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в социальной сети Канцелярия польского премьера.

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Подробности о встрече

"Сегодня днем в Люблине премьер Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой беседы станет подведение итогов его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о двусторонней встрече на данный момент нет.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25359) Польша (9617) Туск Дональд (941)
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Топ комментарии
+4
Нехай добре дивиться на всі чотири сторони щоб афрополяки пику не натовкли.
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29.07.2026 14:02 Ответить
+3
Обіцяний в "найближчі 48 годин" масований обстріл не відбувся, кацапи запізнились на день і будуть атакувати сьогодні вночі - а тому Вова організував черговий неоголошений візит закордон щоб не повертатись в Київ.
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29.07.2026 14:16 Ответить
+2
Навроцький шавка яка може гавкати. А головний у Польщі Прем'єр.
Прем'єр-міністр Польщі має всю повноту виконавчої влади в країні, очолює Раду міністрів та визначає внутрішню й зовнішню політику уряду.
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29.07.2026 14:34 Ответить

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