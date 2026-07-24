Беларусь предупредила Польшу об "угрозе теракта": в Варшаве расследуют возможную провокацию

Правительство Польши получило официальное предупреждение от белорусских дипломатов о якобы готовящемся террористическом акте на польской территории. Несмотря на сомнительность источника, спецслужбы и МИД страны отнеслись к этому сигналу со всей серьезностью и приступили к проверке.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Варшавы: проверка продолжается

По словам Сикорского, белорусская сторона передала информацию временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне.

"Мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем его. Это событие произошло примерно двенадцать часов назад, и мы до сих пор ведем расследование", — подчеркнул глава польской дипломатии.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский подтвердил, что правоохранительные органы принимают все необходимые меры безопасности, однако подробности операции из соображений секретности не разглашают.

По версии белорусского МИД, нападение якобы готовит мужчина с криминальным прошлым в Беларуси, который недавно лишился вида на жительство и дополнительной защиты в Польше.

Аналитики и эксперты по безопасности отмечают, что вероятные цели подобного "предупреждения" со стороны Минска — отвлечение внимания и создание напряженности в Польше.

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