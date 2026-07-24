Білорусь попередила Польщу про "загрозу теракту": у Варшаві розслідують можливу провокацію

Уряд Польщі отримав офіційне застереження від дипломатів Білорусі про нібито підготовку терористичного акту на польській території. Попри сумнівність джерела, спецслужби та МЗС країни поставилися до сигналу з усією серйозністю та розпочали перевірку.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Варшави: перевірка триває

За словами Сікорського, білоруська сторона передала інформацію тимчасовому повіреному у справах Польщі Кшиштофу Ожанні.

"Ми серйозно ставимося до кожного попередження про тероризм і перевіряємо його. Це справа приблизно дванадцяти годин тому, яку ми досі розслідуємо", - наголосив очільник польської дипломатії.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський підтвердив, що правоохоронні органи вживають усіх необхідних заходів безпеки, проте подробиць операції з міркувань таємниці не розголошують.

За версією білоруського МЗС, напад нібито готує чоловік із кримінальним минулим у Білорусі, який нещодавно втратив дозвіл на проживання та додатковий захист у Польщі.

Аналітики та експерти з безпеки наголошують, що ймовірні цілі подібного "попередження" з боку Мінська це відвертання уваги та створення напруги у Польщі.

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