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Новини Протидія терактам
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Білорусь попередила Польщу про "загрозу теракту": у Варшаві розслідують можливу провокацію

Мінськ попередив Польщу про загрозу теракту

Уряд Польщі отримав офіційне застереження від дипломатів Білорусі про нібито підготовку терористичного акту на польській території. Попри сумнівність джерела, спецслужби та МЗС країни поставилися до сигналу з усією серйозністю та розпочали перевірку.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Варшави: перевірка триває

За словами Сікорського, білоруська сторона передала інформацію тимчасовому повіреному у справах Польщі Кшиштофу Ожанні.

"Ми серйозно ставимося до кожного попередження про тероризм і перевіряємо його. Це справа приблизно дванадцяти годин тому, яку ми досі розслідуємо", - наголосив очільник польської дипломатії.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський підтвердив, що правоохоронні органи вживають усіх необхідних заходів безпеки, проте подробиць операції з міркувань таємниці не розголошують.

За версією білоруського МЗС, напад нібито готує чоловік із кримінальним минулим у Білорусі, який нещодавно втратив дозвіл на проживання та додатковий захист у Польщі.

Аналітики та експерти з безпеки наголошують, що ймовірні цілі подібного "попередження" з боку Мінська це відвертання уваги та створення напруги у Польщі.

Читайте: "Політика не впливає на бізнес": Польща є другим після Китаю торговельним партнером України

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