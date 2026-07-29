Росія не готує вторгнення в Польщу, але посилює провокації, - Косіняк-Камиш

Росія наразі не готує повномасштабного вторгнення в Польщу за сценарієм війни проти України. Водночас Кремль підвищує рівень ескалації та може готувати нові диверсійні дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, яку оприлюднив RMF24.

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Крок за кроком: як змінюється стратегія Росії

За словами очільника польського оборонного відомства, дії Кремля щодо Польщі відбуваються поступово, за принципом "сходинка за сходинкою". Ознак відкритої військової агресії наразі немає. Проте Росія посилює пропаганду, провокації та підривну діяльність.

Міністр наголосив, що такі дії можуть мати різні форми. Зокрема, йдеться про використання безпілотників, ситуацію в Балтійському морі та диверсійні операції.

"Ймовірно, це будуть провокації: дрони — переважно перехоплені та переобладнані українські дрони; Балтійське море — акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу; диверсійні операції", — заявив Косіняк-Камиш.

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Нові закони і старі методи впливу

Польський міністр також звернув увагу на зміни в російському законодавстві. Вони дозволяють втручатися у справи інших держав під приводом "захисту прав співвітчизників".

За його словами, російські інституції вже заявляють про нібито загрозу правам громадян РФ у країнах Балтії. Це свідчить про поступове загострення ситуації.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі отримав офіційне застереження від дипломатів Білорусі про нібито підготовку терористичного акту на польській території. Попри сумнівність джерела, спецслужби та МЗС країни поставилися до сигналу з усією серйозністю та розпочали перевірку.

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