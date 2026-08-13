Зеленский встретился с ветеранами и военными на соревнованиях "Воля к жизни" в Ивано-Франковске. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сегодня в Ивано-Франковске встретился с участниками спортивных соревнований "Воля к жизни".
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о соревнованиях
Как отмечается, среди участников соревнований — воины, ветераны и люди с инвалидностью, которые не сдались и благодаря спорту восстанавливают здоровье и возвращают силы. Здесь соревнуются в восьми видах спорта.
Зеленский сообщил, что пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад.
"Спасибо за такую хорошую встречу. И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, привлекает к нему ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни", — добавил президент.
Что предшествовало
Ранее Зеленский сообщил, что находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.
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