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Новости Видео Реабилитация и отдых для ветеранов
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Зеленский встретился с ветеранами и военными на соревнованиях "Воля к жизни" в Ивано-Франковске. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сегодня в Ивано-Франковске встретился с участниками спортивных соревнований "Воля к жизни".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о соревнованиях

Как отмечается, среди участников соревнований — воины, ветераны и люди с инвалидностью, которые не сдались и благодаря спорту восстанавливают здоровье и возвращают силы. Здесь соревнуются в восьми видах спорта.

Зеленский сообщил, что пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад.

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"Спасибо за такую хорошую встречу. И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, привлекает к нему ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни", — добавил президент.

Что предшествовало

Ранее Зеленский сообщил, что находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Смотрите: Зеленский встретился с Героем Украины и ветераном морской пехоты Сергеем Волынским. ФОТО

Автор: 

ветераны (1228) Зеленский Владимир (25507) Ивано-Франковская область (1049)
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Топ комментарии
+9
Той хто вимагав рубати руки корупціонерам тепер зустрічається з ветеранами, в яких немає рук, або ніг. І ніхто гирею не прибив падлу….
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13.08.2026 15:20 Ответить
+8
«Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери»
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13.08.2026 15:28 Ответить
+7
дякую. поригав.
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13.08.2026 15:25 Ответить

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