Зеленский встретился с Героем Украины и ветераном морской пехоты Сергеем Волынским. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с Героем Украины Сергеем Волынским.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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В ходе встречи обсудили, в частности, изменения в политике в отношении ветеранов.

"Встретился с Сергеем Волынским — Героем Украины и ветераном морской пехоты. Обсудили, какие изменения и решения необходимы для продуктивной, реальной политики в отношении ветеранов. Было важно услышать оценку ситуации в Силах обороны Украины. Благодарен за советы и готовность и в дальнейшем оставаться в команде нашего государства", — рассказал Зеленский.

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Фото встречи





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