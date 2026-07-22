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Зеленский встретился с Героем Украины и ветераном морской пехоты Сергеем Волынским. ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с Героем Украины Сергеем Волынским.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
- В ходе встречи обсудили, в частности, изменения в политике в отношении ветеранов.
"Встретился с Сергеем Волынским — Героем Украины и ветераном морской пехоты. Обсудили, какие изменения и решения необходимы для продуктивной, реальной политики в отношении ветеранов. Было важно услышать оценку ситуации в Силах обороны Украины. Благодарен за советы и готовность и в дальнейшем оставаться в команде нашего государства", — рассказал Зеленский.
Фото встречи
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+15 CrossFirenko
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