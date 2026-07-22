РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18535 посетителей онлайн
Новости Фото Ветераны ВСУ
2 795 12

Зеленский встретился с Героем Украины и ветераном морской пехоты Сергеем Волынским. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с Героем Украины Сергеем Волынским.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности 

  • В ходе встречи обсудили, в частности, изменения в политике в отношении ветеранов.

"Встретился с Сергеем Волынским — Героем Украины и ветераном морской пехоты. Обсудили, какие изменения и решения необходимы для продуктивной, реальной политики в отношении ветеранов. Было важно услышать оценку ситуации в Силах обороны Украины. Благодарен за советы и готовность и в дальнейшем оставаться в команде нашего государства", — рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы больше всего доверяют Залужному, Федорову и Буданову, - опрос "Рейтинг"

Фото встречи

Президент Владимир Зеленский встретился с Героем Украины Сергеем Волынским
Президент Владимир Зеленский встретился с Героем Украины Сергеем Волынским

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" выделил 2 млн грн фонду "Друге дихання" на адаптивный спорт для раненых ветеранов

Автор: 

ветераны (1203) Зеленский Владимир (24921) морская пехота (68)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
22.07.2026 16:35 Ответить
+7
Чому зеля сидить весь час у якомусь напівзатемненому приміщенні? Від яскравого світла він починає димітись та розпадатись на шматки?
показать весь комментарий
22.07.2026 16:27 Ответить
+5
Астанавите его там кто-нибудь. Нашел себе новое развлечение. Даже видосиков меньше стало.
показать весь комментарий
22.07.2026 16:32 Ответить

Загрузка...

 
 