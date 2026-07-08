"ПриватБанк" выделил 2 млн грн фонду "Друге дихання" на адаптивный спорт для раненых ветеранов

Благотворительный фонд "Друге дихання" получил от"ПриватБанка" 2 миллиона гривен на развитие программ для военнослужащих, получивших тяжелые ранения на войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Корпоративная политика в отношении ветеранов

В "ПриватБанке" заявили, что финансирование инициатив "Друге дихання" - это не разовая благотворительность, а неотъемлемая часть общей стратегии банка. Эта политика включает всестороннюю поддержку сотрудников, возвращающихся с фронта на работу, адаптацию банковских сервисов к потребностям людей с инвалидностью и развитие партнерских отношений.

Благодаря этой инициативе ветераны смогут бесплатно участвовать в горных экспедициях, тренировках по скалолазанию, адаптивных сплавах и других программах фонда.

Речь идет о развитии Second Wind Club – сообщества активного восстановления, которое через путешествия и совместный опыт помогает людям после тяжелых ранений обретать новый смысл, цели и уверенность в себе.

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"Для нас тема поддержки ветеранов очень личная. Многие наши коллеги сегодня служат в Силах обороны, другие уже возвращаются к мирной жизни после фронта. Мы стремимся создавать среду, где ветераны чувствуют себя своими - как среди сотрудников банка, так и среди наших клиентов. Именно поэтому поддерживаем проекты, которые помогают не только восстанавливаться после ранений, но и открывать новые возможности, ставить новые цели и оставаться активной частью общества. Мы убеждены, что ветераны должны быть заметны не из-за своих травм, а благодаря своим достижениям, силе и вкладу в развитие страны", - заявила член правления "ПриватБанка" по операционным вопросам Наталья Савчук.

Спорт как лучшая реабилитация

В свою очередь, в фонде "Друге дихання" убеждены: привлечение бизнеса к программам восстановления позволяет масштабировать помощь и делать ее доступной для большего числа ветеранов и ветеранок.

"Восстановление после войны не заканчивается протезированием или медицинской помощью. Не менее важны возвращение к активному образу жизни, новые социальные связи и ощущение собственной дееспособности. Именно на этом сосредоточены программы фонда "Друге дихання". Их участники покоряют горные маршруты, занимаются адаптивными видами спорта и своим примером доказывают, что тяжелое ранение не ставит точку на мечтах или планах", –- добавили в фонде.

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