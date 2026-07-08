"ПриватБанк" виділив 2 млн грн фонду "Друге дихання" на адаптивний спорт для поранених ветеранів

Благодійний фонд "Друге дихання" отримав від "ПриватБанку" 2 мільйони гривень на розвиток програм для захисників і захисниць, які зазнали важких поранень на війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Корпоративна ветеранська політика

У "ПриватБанку" заявили, що фінансування ініціатив "Другого дихання" є не разовою благодійністю, а невіддільною частиною загальної стратегії банку. Ця політика включає всебічну підтримку співробітників, які повертаються з фронту до роботи, адаптацію банківських сервісів під потреби людей з інвалідністю та розвиток партнерств.

Завдяки ініціативі ветерани зможуть безкоштовно брати участь у гірських експедиціях, тренуваннях зі скелелазіння, адаптивних сплавах та інших програмах фонду.

Йдеться про розвиток Second Wind Club –– спільноти активного відновлення, яка через подорожі та спільний досвід допомагає людям після важких поранень знаходити нові сенси, цілі та впевненість у собі.

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"Для нас тема ветеранської підтримки дуже особиста. Багато наших колег сьогодні служать у Силах оборони, інші вже повертаються до мирного життя після фронту. Ми прагнемо створювати середовище, де ветерани почуваються своїми — як серед працівників банку, так і серед наших клієнтів. Саме тому підтримуємо проєкти, які допомагають не лише відновлюватися після поранень, а й відкривати нові можливості, ставити нові цілі та залишатися активною частиною суспільства. Ми переконані, що ветерани мають бути помітними не через свої травми, а через свої досягнення, силу та внесок у розвиток країни", — заявила членкиня правління "ПриватБанку" з операційних питань Наталія Савчук.

Спорт як найкраща реабілітація

Своєю чергою, у фонді "Друге дихання" переконані: залучення бізнесу до програм відновлення дозволяє масштабувати допомогу та робити її доступною для більшої кількості ветеранів і ветеранок.

"Відновлення після війни не закінчується протезуванням чи медичною допомогою. Не менш важливими є повернення до активного способу життя, нових соціальних зв'язків і відчуття власної спроможності. Саме на цьому фокусуються програми фонду "Друге дихання". Їхні учасники підкорюють гірські маршрути, займаються адаптивними видами спорту та доводять власним прикладом, що важке поранення не ставить крапку на мріях чи планах", –– додали у фонді.

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