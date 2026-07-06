Простір турботи про ветеранів відкрили вперше в Одесі: проєкт реалізували за підтримки "ПриватБанку" на базі медзакладу. ФОТО

У суботу, 4 липня, в Одесі офіційно відкрили перший в області Простір турботи про ветеранів, призначений для системної допомоги ветеранам, ветеранкам, чинним військовослужбовцям ЗСУ та їхнім сім'ям, які перебувають на лікуванні або відновленні після важких поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Безбар'єрність та інклюзивний банківський сервіс

Проєкт реалізовано Мінветеранів та МОЗ України за підтримки "ПриватБанку" та в партнерстві з ГО "Міцні 300". Новий Простір інтегрований у медичну інфраструктуру Одеси. У виділеному крилі будівлі провели ремонт і встановили сучасне обладнання, сформувавши зони для фахових консультацій, відпочинку та психологічного розвантаження відвідувачів.

Безбар'єрність забезпечено на всьому шляху ветерана: від зручного під'їзду до медичного закладу до легкої орієнтації всередині приміщень. Головною особливістю одеської моделі стало залучення до постійної роботи на майданчику фахівців спеціалізованої Служби інклюзивного сервісу "ПриватБанку".

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"Для ветеранів важливо, щоб необхідні послуги були доступні там, де вони проходять лікування та відновлення. Саме тому в цьому Просторі працюватимуть і фахівці Служби інклюзивного сервісу ПриватБанку, які допомагатимуть із доступом до фінансових послуг та банківських сервісів. Ми віримо в силу таких партнерств і хочемо, щоб подібні Простори турботи з’являлися в інших областях України, роблячи комплексну підтримку ветеранів та доступ до фінансових сервісів ще доступнішими", –– заявила член правління "ПриватБанку" з операційних питань Наталія Савчук.

Більше про відкриття

З огляду на запуск пілотного проєкту, на відкриття до Одеси прибула представницька делегація керівників центральних органів влади, громадського сектору та топменеджменту банку. Серед ключових гостей події:

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко;

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та її заступник Руслан Приходько;

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко;

Начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер;

Заступниця голови правління "ПриватБанку" Наталія Савчук та керівник Південного макрорегіонального управління установи Олексій Цимбалюк;

Ветеран війни, засновник Спілки ветеранів "Міцні 300" Андрій Кучер разом із родиною.

Організатори та координатори хабу переконані, що успішний старт Одеського простору закладе основу для масштабування подібної безбар'єрної моделі на всі регіони України, що дозволить стандартизувати державну ветеранську політику.

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