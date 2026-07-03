Швеція передала ветеранам Хмельниччини 10 спеціальних електромобілів, - ОВА. ФОТО

Хмельницька область отримала від шведських партнерів 10 спеціалізованих електричних транспортних засобів для ветеранів з інвалідністю. Транспорт допоможе людям із порушеннями опорно-рухового апарату бути більш мобільними та самостійними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

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Три транспортні засоби вже передали ветеранам, ще сім найближчим часом доставлять до громад, де проживають їхні майбутні власники.

"Завдяки високій прохідності ці транспортні засоби допомагають безпечно пересуватися різною місцевістю, бути більш мобільними, самостійними та активніше брати участь у житті громади", – зазначили в ОВА.

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Допомогу надали шведські партнери

Електричний транспорт передала шведська компанія в межах українсько-шведського партнерства.

Вартість одного спеціалізованого транспортного засобу перевищує 11,9 тисячі євро. Загальна вартість переданої гуманітарної допомоги становить 119,5 тисячі євро.

У Хмельницькій ОВА наголосили, що ця ініціатива спрямована на створення безбар'єрного середовища та підтримку ветеранів після повернення до цивільного життя.

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