Ветеранські бізнеси від початку великої війни отримали грантів на 2 мільярди гривень

Від початку повномасштабної війни понад 4 тис. ветеранських бізнесів одержали понад 2 млрд грн безповоротної підтримки в межах грантових програм, які діють в Україні.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, передає Укрінформ.

За словами Калмикової, передусім гранти були отримані за програмами Українського ветеранського фонду Мінветеранів та програмою "Власна справа".

Калмикова нагадала, що 26 лютого набирає чинності ухвалений у серпні минулого року закон України "Про ветеранське підприємництво". Практично всі підзаконні нормативно-правові акти у розвиток документа вже ухвалено.

Відтак, тепер перелік фінансових стимулів планують розширити – зокрема, і в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Підтримка ветеранського підприємництва – це комплексна історія: від надання різних фінансових інструментів – грантової підтримки, державної допомоги, кредитування – до інформаційного супроводу, допомоги з виходом на зовнішні ринки, експортом тощо. Все це передбачено законом. І ми поступово нарощуватимемо спроможності за усіма цими напрямами", – сказала Калмикова.

Вона також наголосила на важливості інших програм та механізмів підтримки ветеранського підприємництва – інформаційної, просвітницької допомоги та менторського супроводу, що має сприяти підприємницькій ініціативі.

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Як повідомлялося, за 2025 рік у межах програми "Власна справа" 10,6 тис. мікро- і малих підприємців отримали 2,7 млрд грн мікрогрантів, що дозволить створити близько 17 тис. нових робочих місць по всій країні.

Окремим напрямом програми залишається підтримка ветеранів і їхніх родин. Так, упродовж року ухвалено 1,6 тис. рішень про надання грантів на 766 млн грн, що дасть змогу створити 3 тис. робочих місць.