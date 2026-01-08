"Власна справа": За минулий рік видано 1600 ветеранських грантів на розвиток бізнесу

За 2025 рік у межах програми "Власна справа" 10,6 тис. мікро- і малих підприємців отримали 2,7 млрд грн мікрогрантів, що дозволить створити близько 17 тис. нових робочих місць по всій країні.

Як зазначили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, окремим напрямом програми залишається підтримка ветеранів і їхніх родин. Так, упродовж року ухвалено 1,6 тис. рішень про надання грантів на 766 млн грн, що дасть змогу створити 3 тис. робочих місць.

Зміни в програмі на 2026 рік

Із 2026 року програма "Власна справа" масштабується: у фокусі буде розширена підтримка молоді 18-25 років, ветеранів та членів їх родин.

Також із 1 січня збільшуються суми грантів:

100 тис. грн – без вимоги створення робочих місць;

200 тис. грн – за умови створення одного робочого місця; виключення – молодь 18-25 років, цим підприємцям не обов'язково створювати робоче місце, щоб отримати мікрогрант

350 тис. грн – за умови створення двох робочих місць.

Для ветеранів та членів їх родин, а також членів сімей загиблих захисників максимальний розмір гранту становитиме до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

Для таких грантів діють спеціальні умови – призупинення зобов'язань у разі мобілізації або перебування в полоні, та співфінансування, де держава покриває 70%.

Програма "Власна справа" – державна програма мікрогрантів для створення та розвитку малого бізнесу. Подати заявку на участь у програмі можна через портал "Дія", центри зайнятості, а також офіси "Зроблено в Україні".

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Як повідомлялося, від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки – 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.