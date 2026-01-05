"5-7-9%": Бізнес за минулий рік отримав доступних кредитів на 94 мільярди. Куди вкладали гроші?

Від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки – 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, за минулий тиждень у межах програми підприємці отримали 1,18 тис. кредитів на 6,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 396 кредитів на 1,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 98,69 тис. кредитів на 370,4 млрд грн (банками державного сектору – 72,27 тис. кредитів на 185,2 млрд грн), із яких станом на 5 січня поточного року:

55,94 млрд грн – на інвестиційні цілі;

80,71 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

50,03 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

55,67 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

3,95 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

56,84 млрд грн – на антивоєнні цілі;

55,05 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 134,51 тис. кредитних договорів на 460 млрд грн, із них банками державного сектору економіки – 92,74 тис. договорів на 211,8 млрд грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) – державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Також 1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1304, яка запустила експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему "Пульс". Відтепер "Пульс" офіційно працює як державний інструмент для діалогу між владою і бізнесом, а також для збору, аналізу та використання даних бізнесу під час формування регуляторних рішень.

До того стало відомо, що на порталі "Дія.Бізнес" з'явилися ШІ-асистенти – одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Такі асистенти допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу – від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.