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"5-7-9%": Бізнес за минулий рік отримав доступних кредитів на 94 мільярди. Куди вкладали гроші?

Бізнес за минулий рік отримав доступних кредитів на 94 мільярди

Від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки – 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, за минулий тиждень у межах програми підприємці отримали 1,18 тис. кредитів на 6,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 396 кредитів на 1,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 98,69 тис. кредитів на 370,4 млрд грн (банками державного сектору – 72,27 тис. кредитів на 185,2 млрд грн), із яких станом на 5 січня поточного року:

  • 55,94 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 80,71 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 50,03 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 55,67 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 3,95 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
  • 56,84 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 55,05 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 134,51 тис. кредитних договорів на 460 млрд грн, із них банками державного сектору економіки – 92,74 тис. договорів на 211,8 млрд грн.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) – державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Також 1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1304, яка запустила експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему "Пульс". Відтепер "Пульс" офіційно працює як державний інструмент для діалогу між владою і бізнесом, а також для збору, аналізу та використання даних бізнесу під час формування регуляторних рішень.

До того стало відомо, що на порталі "Дія.Бізнес" з'явилися ШІ-асистенти – одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Такі асистенти допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу – від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

Автор: 

банки (7296) бізнес (1810) кредит (3587) Мінфін (3011) підприємці (429)
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