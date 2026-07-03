Швеция передала ветеранам Хмельнитчины 10 специальных электромобилей, - ОГА. ФОТО
Хмельницкая область получила от шведских партнеров 10 специализированных электромобилей для ветеранов с инвалидностью. Транспорт поможет людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата стать более мобильными и самостоятельными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.
Три транспортных средства уже переданы ветеранам, ещё семь в ближайшее время будут доставлены в громады, где проживают их будущие владельцы.
"Благодаря высокой проходимости эти транспортные средства помогают безопасно передвигаться по различной местности, быть более мобильными, самостоятельными и активнее участвовать в жизни громады", — отметили в ОГА.
Помощь оказали шведские партнеры
Электромобили передала шведская компания в рамках украинско-шведского партнерства.
Стоимость одного специализированного транспортного средства превышает 11,9 тысячи евро. Общая стоимость переданной гуманитарной помощи составляет 119,5 тысячи евро.
В Хмельницкой ОГА подчеркнули, что эта инициатива направлена на создание безбарьерной среды и поддержку ветеранов после возвращения к гражданской жизни.
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