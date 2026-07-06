Пространство заботы о ветеранах открыли впервые в Одессе: проект реализовали при поддержке "ПриватБанка" на базе медицинского учреждения. ФОТО
В субботу, 4 июля, в Одессе официально открыли первый в области "Центр заботы о ветеранах", предназначенный для оказания системной помощи ветеранам, ветеранкам, действующим военнослужащим ВСУ и их семьям, проходящим лечение или восстановление после тяжелых ранений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Безбарьерность и инклюзивный банковский сервис
Проект реализован Минветеранов и Минздрава Украины при поддержке "ПриватБанка" и в партнерстве с ОО "Міцні 300". Новое пространство интегрировано в медицинскую инфраструктуру Одессы. В отдельном крыле здания провели ремонт и установили современное оборудование, создав зоны для специализированных консультаций, отдыха и психологической разгрузки посетителей.
Безбарьерность обеспечена на всем пути ветерана: от удобного подъезда к медицинскому учреждению до легкой ориентации внутри помещений. Главной особенностью одесской модели стало привлечение к постоянной работе на площадке специалистов специализированной Службы инклюзивного сервиса "ПриватБанка".
"Для ветеранов важно, чтобы необходимые услуги были доступны там, где они проходят лечение и реабилитацию. Именно поэтому в этом "Пространстве" будут работать специалисты Службы инклюзивного сервиса "ПриватБанка", которые будут помогать с доступом к финансовым услугам и банковским сервисам. Мы верим в силу таких партнерств и хотим, чтобы подобные "Пространства заботы" появлялись в других областях Украины, делая комплексную поддержку ветеранов и доступ к финансовым услугам еще более доступными", — заявила член правления "ПриватБанка" по операционным вопросам Наталья Савчук.
Подробнее об открытии
В связи с запуском пилотного проекта на открытие в Одессу прибыла представительная делегация руководителей центральных органов власти, общественного сектора и топ-менеджмента банка. Среди ключевых гостей мероприятия:
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
- Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и её заместитель Руслан Приходько;
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- Начальник Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер;
- Заместитель председателя правления "ПриватБанка" Наталья Савчук и руководитель Южного макрорегионального управления учреждения Алексей Цимбалюк;
- Ветеран войны, основатель Союза ветеранов "Міцні 300" Андрей Кучер вместе с семьей.
Организаторы и координаторы хаба убеждены, что успешный старт Одесского пространства заложит основу для масштабирования подобной безбарьерной модели на все регионы Украины, что позволит стандартизировать государственную политику в отношении ветеранов.
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