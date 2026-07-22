УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11471 відвідувач онлайн
Новини Фото Ветерани ЗСУ
3 207 13

Зеленський зустрівся із Героєм України та ветераном морської піхоти Сергієм Волинським. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Героєм України Сергієм Волинським.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі 

  • Під час зустрічі обговорили, зокрема, зміни для ветеранської політики.

"Зустрівся із Сергієм Волинським – Героєм України та ветераном морської піхоти. Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики. Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України. Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави", — розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову та Буданову, - опитування "Рейтинг"

Фото зустрічі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Героєм України Сергієм Волинським
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Героєм України Сергієм Волинським

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" виділив 2 млн грн фонду "Друге дихання" на адаптивний спорт для поранених ветеранів

Автор: 

ветерани (1254) Зеленський Володимир (28446) морська піхота (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
22.07.2026 16:35 Відповісти
+7
Чому зеля сидить весь час у якомусь напівзатемненому приміщенні? Від яскравого світла він починає димітись та розпадатись на шматки?
показати весь коментар
22.07.2026 16:27 Відповісти
+6
Это стиль видосика такой . Низкий ключ (Low Key) - это общий стиль фотографии, для которого характерны преобладание темных тонов, глубокие тени и минимальное количество светлых участков. Боковое освещение часто используется в «низком ключе», чтобы выхватить из темноты только контуры или часть объекта, создавая загадочную и драматичную атмосферу.
показати весь коментар
22.07.2026 16:36 Відповісти

Завантаження...

 
 