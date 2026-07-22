Зеленський зустрівся із Героєм України та ветераном морської піхоти Сергієм Волинським. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Героєм України Сергієм Волинським.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Під час зустрічі обговорили, зокрема, зміни для ветеранської політики.

"Зустрівся із Сергієм Волинським – Героєм України та ветераном морської піхоти. Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики. Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України. Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави", — розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову та Буданову, - опитування "Рейтинг"

Фото зустрічі





Читайте на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" виділив 2 млн грн фонду "Друге дихання" на адаптивний спорт для поранених ветеранів