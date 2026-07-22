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Зеленський зустрівся із Героєм України та ветераном морської піхоти Сергієм Волинським. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Героєм України Сергієм Волинським.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
- Під час зустрічі обговорили, зокрема, зміни для ветеранської політики.
"Зустрівся із Сергієм Волинським – Героєм України та ветераном морської піхоти. Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики. Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України. Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави", — розповів Зеленський.
Фото зустрічі
Топ коментарі
+16 CrossFirenko
показати весь коментар22.07.2026 16:35 Відповісти Посилання
+7 valson762
показати весь коментар22.07.2026 16:27 Відповісти Посилання
+6 Malloy Kumpfer
показати весь коментар22.07.2026 16:36 Відповісти Посилання
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