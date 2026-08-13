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Зеленський зустрівся з ветеранами та військовими на змаганнях "Воля до життя" в Івано-Франківську. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський сьогодні в Івано-Франківську зустрівся з учасниками спортивних змагань "Воля до життя".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про змагання

Як зазначається, серед учасників змагань - воїни, ветерани та люди з інвалідністю, які не здались і через спорт відновлюються та повертають сили. Тут змагаються у восьми видах спорту.

Зеленський повідомив, що поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад.

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"Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя", - додав президент.

Що передувало

Раніше Зеленський повідомив, що перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

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Автор: 

ветерани (1175) Зеленський Володимир (26668) Івано-Франківська область (948)
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Топ коментарі
+14
Той хто вимагав рубати руки корупціонерам тепер зустрічається з ветеранами, в яких немає рук, або ніг. І ніхто гирею не прибив падлу….
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13.08.2026 15:20 Відповісти
+10
дякую. поригав.
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13.08.2026 15:25 Відповісти
+10
«Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери»
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13.08.2026 15:28 Відповісти

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