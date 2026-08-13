Зеленський зустрівся з ветеранами та військовими на змаганнях "Воля до життя" в Івано-Франківську. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський сьогодні в Івано-Франківську зустрівся з учасниками спортивних змагань "Воля до життя".
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про змагання
Як зазначається, серед учасників змагань - воїни, ветерани та люди з інвалідністю, які не здались і через спорт відновлюються та повертають сили. Тут змагаються у восьми видах спорту.
Зеленський повідомив, що поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад.
"Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя", - додав президент.
Що передувало
Раніше Зеленський повідомив, що перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.
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