В перемещенной Северодонецкой больнице открыли "Пространство заботы" о ветеранах. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 августа в городе Украинка Киевской области на базе больницы, перенесенной из Северодонецка, открыли Центр поддержки ветеранов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Учреждение переехало из Северодонецка в 2023 году, а часть команды продолжила работу уже на новом месте. После перемещения больница фактически возобновляла работу с нуля: обустраивала помещения, восстанавливала рабочие процессы, искала партнеров для ремонта и закупки оборудования.

Сегодня больница в Украинке оказывает медицинскую помощь, в частности военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию. Открытие "Пространства заботы" является продолжением развития учреждения как места, где пациент получает комплексную поддержку.

Это новое безбарьерное пространство для ветеранов, ветеранок, военнослужащих и их семей, где можно получить консультации, сопровождение и помощь по организационным, социальным и медицинским вопросам во время лечения и восстановления. Здесь помогут лучше сориентироваться в дальнейших шагах после ранения и получить информацию о необходимых услугах.





Пространство довольно просторное и функциональное. Оно включает общую зону, где пациенты и специалисты могут взаимодействовать, получать первичные консультации, общаться и ожидать приема в комфортных условиях. Отдельно оборудован кабинет психолога для индивидуальной работы с военными, ветеранами и ветеранками.

Помещение полностью соответствует принципам безбарьерности: предусмотрено место для передвижения на инвалидной коляске, оборудована безбарьерная уборная, что позволяет обеспечить доступность помещения для всех пациентов без исключения. В больнице работает специалист по сопровождению ветеранов — ветеран с собственным опытом службы и восстановления, который помогает пациентам проходить курс лечения и реабилитации.







Читайте: Киев первым в Украине внедрил систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов, — Кличко

К открытию присоединились команды партнеров проекта "Пространства заботы о ветеранах", который реализуется Минветеранов и Минздрава Украины в партнерстве с ОО "Союз ветеранов и раненых военных "Крепкие 300"" при поддержке АО КБ "ПриватБанк" и операционной поддержки Международного фонда "Возрождение".

Среди участников мероприятия — министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, представители Минздрава Украины, директор по коммуникациям и связям с общественностью "ПриватБанка" Олеся Жулинская, заместитель председателя КОДА Иван Добровольский, председатель Луганской областной государственной администрации — начальник областной военной администрации Алексей Харченко, начальница Северскодонецкой городской военной администрации Северскодонецкого района Луганской области Евгения Бойко, секретарь Украинского городского совета Екатерина Проценко, представительница Международного фонда "Возрождение" Ольга Гальченко, команда общественной организации "Союз ветеранов и раненых военных "Крепкие 300"", руководство медицинского учреждения, ветераны и военнослужащие.

К мероприятию также присоединились представители советов ветеранов Украинской и Обуховской громад: председатель Совета ветеранов Украинской громады Тарас Рузин, Евгений Обштир, Андрей Фомин и председатель Совета ветеранов Обуховской громады Руслан Марущак.

Во время открытия представители советов ветеранов, ветераны и военнослужащие имели возможность пообщаться с министром и представителями местных органов самоуправления. Кроме того, участники обсудили потребности военнослужащих и ветеранов в ходе лечения и реабилитации, сложности, с которыми сегодня сталкиваются пациенты, медицинские работники и общины, а также возможности дальнейшего развития поддержки на базе больницы.

Читайте: "В университете будущего бизнес связан с образованием": в "Метинвест Политехнике" рассказали, почему молодежь выбирает инженерные специальности

"Во время лечения или реабилитации военнослужащие и ветераны должны думать прежде всего о восстановлении, а не о документах, справках или поиске нужных услуг. Государственная поддержка должна быть доступна именно там, где она нужна больше всего. Именно поэтому такие "Пространства" так важны — они позволяют получить необходимую помощь в одном месте, без лишней бюрократии. Это не просто инфраструктурный проект, а важная часть системной политики в отношении ветеранов, ориентированной на реальные потребности наших защитников и защитниц. Благодарю всех партнеров, которые присоединились к реализации этого проекта", — отметил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

"Северодонецкая больница — это команда с уникальным опытом оказания медицинской помощи военным. Еще с 2014 года её специалисты работали с защитниками, возвращавшимися с фронта, а после начала полномасштабной войны этот опыт стал ещё более масштабным и ценным. Чрезвычайно важно, что эту экспертизу удалось сохранить и создать в Киевской области условия, в которых она будет работать максимально эффективно. "Пространство заботы" — это место, где наряду с медицинской помощью военные и ветераны могут получить психологическую поддержку, социальное сопровождение и консультации, в том числе по финансовым вопросам. Именно такая комплексная поддержка помогает человеку быстрее пройти реабилитацию, адаптироваться к гражданской жизни и получить необходимые услуги. Для "ПриватБанка" это продолжение нашего системного партнерства с государством и общественным сектором в развитии сети центров поддержки ветеранов. Мы убеждены, что такие инициативы должны становиться доступными для военных и ветеранов в разных регионах Украины", — отметила директор по коммуникациям и связям с общественностью "ПриватБанка" Олеся Жулинская.

Читайте также: Горы и рафтинг: "Интерпайп" предложил ветеранам новую программу восстановления

"Пространство заботы" в Украинке стало вторым пространством, открытым в рамках проекта при поддержке АО КБ "ПриватБанк": первая локация уже работает в Одессе. Для команды проекта это важный шаг в распространении модели комплексной поддержки ветеранов, ветеранок и их семей.