Киев первым в Украине ввел систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов, - Кличко

Киев стал первым городом в Украине, где во всех муниципальных учреждениях здравоохранения внедрили систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов. С начала года этой услугой воспользовались уже десятки тысяч защитников и защитниц.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев", передает Цензор.НЕТ.

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"Для Киева поддержка наших защитников и защитниц — это системная политика города. Мы хорошо понимаем, что после возвращения с фронта ветераны нуждаются не только в качественном лечении, но и в комплексной реабилитации, психологической поддержке. В помощи в восстановлении и возвращении к полноценной жизни. Именно поэтому Киев стал первым среди городов Украины, где внедрили систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов во всех муниципальных учреждениях здравоохранения. Столица начала реализовывать этот проект с начала этого года, и этой услугой уже воспользовались десятки тысяч ветеранов и ветеранок", — сообщил Кличко.

Какая помощь предусмотрена?

Проект предусматривает, что каждый ветеран получает персонального координатора, который помогает ему пройти путь от первого обращения к врачу до лечения, реабилитации и дальнейшего медицинского сопровождения, рассказал Кличко.

Мэр также отметил, что город постоянно развивает реабилитационную инфраструктуру.

Открытие "Пространства заботы" в больнице №12

"На днях в Киевской городской клинической больнице №12 открыли "Пространство заботы" о ветеранах и ветеранках. Это еще один важный элемент системы поддержки, где ветераны могут получить необходимую информацию, консультации, психологическую и социальную помощь в комфортной и безбарьерной среде. Мы и в дальнейшем будем расширять такие сервисы. Ведь наша главная задача — чтобы каждый защитник и каждая защитница, вернувшись домой, чувствовали: город их поддерживает и создает все условия для восстановления здоровья, для возвращения к активной жизни и самореализации после службы", — подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев первым ввел компенсацию ветеранам от города на покупку автомобиля. В 2026 году сумма выплат уже превысила 20 млн грн. Также расширен перечень категорий, имеющих право на такую компенсацию.