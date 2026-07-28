Київ першим в Україні запровадив систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів, - Кличко

Київ став першим містом в Україні, де запровадили систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів у всіх комунальних закладах охорони здоров’я. З початку року цим сервісом скористалися вже десятки тисяч захисників і захисниць.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

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"Для Києва підтримка наших Захисників і Захисниць - це системна політика міста. Ми добре розуміємо, що після повернення з фронту ветерани потребують не тільки якісного лікування, а й комплексної реабілітації, психологічної підтримки. Допомоги у відновленні та поверненні до повноцінного життя. Саме тому Київ став першим серед міст України, де запровадили систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів у всіх комунальних закладах охорони здоров’я. Проєкт столиця розпочала втілювати від початку цього року, і цим сервісом скористалися вже десятки тисяч ветеранів і ветеранок", - повідомив Кличко.

Яка допомога передбачена?

Проєкт передбачає, що кожен ветеран отримує персонального координатора, який допомагає йому пройти шлях від першого звернення до лікаря до лікування, реабілітації та подальшого медичного супроводу, розповів Кличко.

Мер також зазначив, що місто постійно розвиває реабілітаційну інфраструктуру.

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Відкриття Простору турботи в лікарні №12

"Днями у Київській міській клінічній лікарні №12 відкрили Простір турботи про ветеранів і ветеранок. Це ще один важливий елемент системи підтримки, де ветерани можуть отримати необхідну інформацію, консультації, психологічну й соціальну допомогу в комфортному та безбар’єрному середовищі. Ми й надалі розширюватимемо такі сервіси. Бо наше головне завдання - щоб кожен захисник і кожна захисниця, повернувшись додому, відчували: місто їх підтримує і створює всі умови для відновлення здоров’я, для повернення до активного життя та самореалізації після служби", - наголосив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що Київ першим запровадив компенсацію ветеранам від міста за придбання автомобіля. У 2026 році сума виплат вже перевищила 20 млн грн. Також розширено перелік категорій, які мають право на таку компенсацію.