Горы и рафтинг: "Интерпайп" предложил ветеранам новую программу восстановления

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Компания "Интерпайп" организовала для своих ветеранов 8-дневный оздоровительный отдых в Карпатах в приключенческом формате. Работодатель пригласил на ретрит военнослужащих, получивших тяжелые ранения и нуждающихся в длительном восстановлении после демобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, такие мероприятия - часть корпоративной политики реабилитации ветеранов, которую последовательно внедряет компания Виктора Пинчука.

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Программа реинтеграции ветеранов в "Интерпайп" предусматривает медицинское, психологическое и юридическое сопровождение, а в случае утраты трудоспособности - подбор нового рабочего места. От ветерана не требуют возвращаться на работу сразу после демобилизации. Возвращение начинают с лечения и реабилитации в корпоративном Центре поддержки ветеранов, при необходимости привлекают внешних специалистов.

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"Мы работаем на результат и подбираем то, что лучше всего подходит конкретному ветерану: для одного - это семейные мероприятия по выходным, для другого - сеансы с психологом, для третьего - спорт, поэтому мы развиваем адаптивные спортивные команды, а кому-то для адаптации нужны ретриты, подобные этому в Карпатах", - рассказывает директор по коммуникациям и куратор корпоративной Патронатной службы Людмила Новак.

При формировании программы восстановления учли ментальное и физическое состояние защитников. Большинство участников получили тяжелые ранения на фронте, однако даже они поднялись на гору и попробовали рафтинг. Для психологической разгрузки использовали арт-терапию. Весь ретрит ветеранов сопровождали наставники, которые также являются ветеранами, и психолог.

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Подобное мероприятие провели впервые, но результаты превзошли ожидания организаторов.



"Самое главное - после поездки остается ощущение, что от нас не отказываются. Есть много программ, нам помогают, о нас заботятся, нас снова берут на работу. И это действительно очень важно для нашего восстановления", - рассказал ветеран Николай Приходько.

Сейчас в "Интерпайп" работает более 200 ветеранов. Благодаря комплексной программе поддержки и реинтеграции около 75% демобилизованных сотрудников возвращаются и продолжают работать в компании. Для сравнения: в среднем по Украине этот показатель составляет около 50%.