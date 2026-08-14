Фінансування Сил оборони і далекобійні санкції проти РФ: Зеленський провів Ставку
Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Фінансування Сил оборони
"Ключове питання – фінансування, яке потрібне для наших Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї, прискорення виробництва наших ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів", - зазначив президент.
Крім того, розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії – готуємо протидію та наші асиметричні контрзаходи.
Санкції проти РФ
Також Зеленський повідомив, що у щотижневому форматі аналізуються результати далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності.
"Визначений план санкцій виконується, і оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти всіх цілей нашого плану санкцій", - додав він.
Доповіді
Секретар РНБО Ігор Клименко доповів про стан виконання рішень Ставки і РНБО та напрямки, які потребують додаткової уваги.
Була й окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь у російських ударах проти України і українців.
"Відповідальність колаборантів неминуча. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.
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Для нього кінець війни - це кінець його втечі від відповідальності .
А в політичних рейтингах він вже майже перед гратами камери себе бачить на післявиборів ...
Вже не кажучи, що банда Подоляк-Татаров та іже з ними РИГИ це знають й ПРацюють над відтягненням цього моменту й для самих себе у т ч .