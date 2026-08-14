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Новини Засідання Ставки
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Фінансування Сил оборони і далекобійні санкції проти РФ: Зеленський провів Ставку

Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Фінансування Сил оборони

"Ключове питання – фінансування, яке потрібне для наших Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї, прискорення виробництва наших ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів", - зазначив президент.

Крім того, розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії – готуємо протидію та наші асиметричні контрзаходи.

Санкції проти РФ

Також Зеленський повідомив, що у щотижневому форматі аналізуються результати далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності.

"Визначений план санкцій виконується, і оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти всіх цілей нашого плану санкцій", - додав він.

Читайте: Зеленський провів Ставку: Ситуація на фронті, далекобійні санкції та плани РФ щодо подальших ударів по Україні

Доповіді

Секретар РНБО Ігор Клименко доповів про стан виконання рішень Ставки і РНБО та напрямки, які потребують додаткової уваги.

Була й окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь у російських ударах проти України і українців.

Також читайте: Щодня РФ випускає понад 200 КАБів, які виробляє попри санкції, - Зеленський

"Відповідальність колаборантів неминуча. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (26668) санкції (9518) Ставка (198)
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Топ коментарі
+5
Чи могли б ми собі уявити ще сім років тому , що малограмотний , хворий на голову блазень буде нами керувати ?
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14.08.2026 16:41 Відповісти
+3
"Ключове питання - фінансування, яке потрібне для наших Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Всім цим займаються партнери з ЄС."зезрадник" займається пограбування України
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14.08.2026 16:44 Відповісти
+2
зеНедогенералисимусьонок усрато-ПРоклЯтий!
Для нього кінець війни - це кінець його втечі від відповідальності .
А в політичних рейтингах він вже майже перед гратами камери себе бачить на післявиборів ...
Вже не кажучи, що банда Подоляк-Татаров та іже з ними РИГИ це знають й ПРацюють над відтягненням цього моменту й для самих себе у т ч .
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14.08.2026 16:48 Відповісти

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