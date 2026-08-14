Фінансування Сил оборони і далекобійні санкції проти РФ: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Фінансування Сил оборони

"Ключове питання – фінансування, яке потрібне для наших Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї, прискорення виробництва наших ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів", - зазначив президент.

Крім того, розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії – готуємо протидію та наші асиметричні контрзаходи.

Санкції проти РФ

Також Зеленський повідомив, що у щотижневому форматі аналізуються результати далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності.

"Визначений план санкцій виконується, і оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти всіх цілей нашого плану санкцій", - додав він.

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Доповіді

Секретар РНБО Ігор Клименко доповів про стан виконання рішень Ставки і РНБО та напрямки, які потребують додаткової уваги.

Була й окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь у російських ударах проти України і українців.

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"Відповідальність колаборантів неминуча. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.