Щодня РФ випускає понад 200 КАБів, які виробляє попри санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилювати санкції, щоб російські ракети, бомби та дрони зупиняли не в небі України, а ще на етапі виробництва.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що росіяни вночі атакували Краматорськ та Степанівку на Сумщині, внаслідок чого загинули цивільні, зокрема дитина.

Також під ударами були Черкащина, Херсонщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина.

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"У регіонах є поранені, зокрема діти, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.



Щодня Росія застосовує проти наших прифронтових громад близько 220 КАБів, які попри санкції виробляє та модифікує оборонна промисловість агресора. Потрібен тиск проти кожного ланцюга постачання іноземних компонентів, кожного підприємства, що працює на удари проти життя. Російські ракети, бомби і дрони можна зупиняти не в нашому небі, а на етапі виробництва. Дякую кожному, хто додатковими санкційними кроками це забезпечує", - наголосив Зеленський.

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