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Новини Санкції проти Росії
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Щодня РФ випускає понад 200 КАБів, які виробляє попри санкції, - Зеленський

Зеленський закликав посилювати санкції проти російського ОПК

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилювати санкції, щоб російські ракети, бомби та дрони зупиняли не в небі України, а ще на етапі виробництва.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що росіяни вночі атакували Краматорськ та Степанівку на Сумщині, внаслідок чого загинули цивільні, зокрема дитина.

Також під ударами були Черкащина, Херсонщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина.

Читайте: Україна визначила нові цілі для далекобійних ударів по РФ, - Зеленський після операції ЗСУ в Новоросійську

"У регіонах є поранені, зокрема діти, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Щодня Росія застосовує проти наших прифронтових громад близько 220 КАБів, які попри санкції виробляє та модифікує оборонна промисловість агресора. Потрібен тиск проти кожного ланцюга постачання іноземних компонентів, кожного підприємства, що працює на удари проти життя. Російські ракети, бомби і дрони можна зупиняти не в нашому небі, а на етапі виробництва. Дякую кожному, хто додатковими санкційними кроками це забезпечує", - наголосив Зеленський.

Читайте: Росіяни вранці завдали подвійного удару по громаді на Сумщині: загинули жінка та 9-річний хлопчик

Автор: 

Зеленський Володимир (26668) обстріл (36155) санкції (9518)
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Топ коментарі
+2
Ну, якщо збивати КАБи і літаки ми не можемо, то може почнемо повний терор проти тих, хто їх виробляє і скидує!?
І діяти треба без розбору: чи то виконавець, чи то його родина, включно батьків, дітей.....
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14.08.2026 10:59 Відповісти
+1
а ти тільки двушечки на мацкву
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14.08.2026 10:54 Відповісти
+1
Ну і мільярди одноплемінникам на фанерних літачках...
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14.08.2026 10:55 Відповісти

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