Україна визначила нові цілі для далекобійних ударів по РФ, - Зеленський після операції ЗСУ в Новоросійську
Під час спецоперації Сил оборони у порту Новоросійська вперше було одночасно застосовано широкий спектр новітнього українського озброєння, зокрема ракети "Довгий Нептун", "Паляниця" та "Пекло".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Комплекс застосованої української зброї
За словами Зеленського, комбінований удар по об'єктах агресора відбувся за участю найновіших засобів ураження вітчизняного виробництва.
"Була доповідь за результатами сьогоднішньої нашої операції щодо Новоросійська. Комбіноване застосування далекобійних санкцій нашою зброєю. Успішна операція. Вдячний воїнам за влучність і розробникам та виробникам нашої зброї за відчутне посилення українських засобів. Уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай"", — розповів він.
Уражені кораблі та спонукання Росії до миру
Глава держави наголосив, що удару було завдано по суднах, які намагалися сховатися у бухті Новоросійська після втечі з окупованого Криму.
Зокрема, за перевіреними даними, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великий десантний корабель, корвет та інші судна. Є ураження й інших російських об’єктів, що працювали на фінансування війни.
"Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити. Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності. Сьогодні разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС ЗСУ та представниками Служби безпеки України визначили пріоритети на найближчий час", — додав Зеленський.
Що передувало
- Атакована військово-морська база в Новоросійську розташована за 300 км від фронту. За словами президента Володимира Зеленського, по ній вдарили ракетами "Нептун" і морськими безпілотниками.
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Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Також після удару зупинили роботу два зернових термінали у порту.
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Сили оборони атакували чотири військові кораблі росіян у Новоросійську, підтвердили у Генштабі ЗСУ та СБУ.
За попередніми даними, йдеться про "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель "Буян-М" та сторожовий корабель "Василь Биков".
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І фсьо, ніяких ударів по московським окупантам без його РІШЕННЯ, ні нових затверджено НИМ цілей у орків, єрмак і татаров, учинили в присутності шмигаля і свириденко, оте прикре самогубство, кабміндічів просто повісили власноруч судді Конституційного Суду, прямо у Марїнському парку, на місці пам'ятника ватутіну, у моноШобли з гамадрилом - страшно навіть уявити, що виникло(суцільне АНАЛТАБУ)….