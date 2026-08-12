Військово-морську базу РФ уразили в Новоросійську "Паляниці", "Нептуни" та морські дрони, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони України уразили у Новоросійську позиції ППО, причали та інфраструктуру морського порту.

Про це повідомив у Telegram президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту.



Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував воїнам ЗСУ, СБУ та розвідникам.

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі. Слава Україні!" - підсумував він.

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