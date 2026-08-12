Военно-морскую базу РФ поразили в Новороссийске "Паляниці", "Нептуни" и морские дроны, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта в Новороссийске.

Об этом сообщил в Telegram президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске - последнего основного форпоста российского флота в Черном море, на расстоянии более 300 километров от линии фронта.



Наши реактивные дроны "Паляниця", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы точно поразили обозначенные цели. Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, СБУ и разведчиков.

"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно остановить, и все адекватные предложения для дипломатии на столе. Слава Украине!" - подытожил он.

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