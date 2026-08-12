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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Военно-морскую базу РФ поразили в Новороссийске "Паляниці", "Нептуни" и морские дроны, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта в Новороссийске.

Об этом сообщил в Telegram президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске - последнего основного форпоста российского флота в Черном море, на расстоянии более 300 километров от линии фронта.

Наши реактивные дроны "Паляниця", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы точно поразили обозначенные цели. Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, СБУ и разведчиков.

"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно остановить, и все адекватные предложения для дипломатии на столе. Слава Украине!" - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25494) россия (89165) Новороссийск (38)
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Топ комментарии
+22
А де ж оті 3.000 ракет фламінго, від кабміндічів і зеленського!?!?!?
Вішати треба, за розкрадання млрд дол США на цю БРЕХНЮ!
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12.08.2026 11:14 Ответить
+10
Відповіді не буде.
Ракети в такій кількості обіцяв лише Вова, а йому все можна. Обіцяти.
Та й не насмілиться ніхто спитати його прямо.
Так що, мовчання для Вови-золото...
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12.08.2026 11:24 Ответить
+10
Грім 2 випробуваний. Чи ти гадаєш що Україна продала Саудітам невипробувану непрацюючу ракету?
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12.08.2026 11:37 Ответить

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