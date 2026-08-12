Сили оборони уразили чотири військові кораблі росіян у Новоросійську, - СБУ та Генштаб

Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України провели комбіновану спецоперацію проти військово-морської бази "Новоросійськ" та об’єктів портової інфраструктури у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили в СБУ та Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ураження

У результаті комбінованого удару із застосуванням українських безпілотників, реактивних дронів "Паляниця", крилатих ракет "Нептун" та ударних систем із морських платформ підтверджено ураження таких цілей:

Військові кораблі: Фрегат "Адмирал Ессен" (носій крилатих ракет "Калібр"); Фрегат "Адмирал Макаров" (флагман ЧФ РФ, носій "Калібрів"); Патрульний корабель "Василий Быков" . Малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" .



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Також уражено:

РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300;

мобільну вогневу групу на пірсі №2 порту "Новоросійськ";

портал тунелю нафтобази "Грушова" — терміналу "Шесхаріс";

інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.

Стратегічне значення спецоперації

У спецслужбі наголосили, що позбавлення ворога можливості безпечно використовувати базі у Новоросійську є кроком до повного позбавлення Росії контролю над акваторією Чорного моря:

"Ураження цієї бази має стратегічне значення. СБУ послідовно зменшує спроможності Росії контролювати Чорне море та використовувати військовий флот для ведення війни проти України", — додали в СБУ.

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