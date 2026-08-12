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Новини Атака дронів на регіони РФ Уражено корабель РФ
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Сили оборони уразили чотири військові кораблі росіян у Новоросійську, - СБУ та Генштаб

адмірал,макаров,фрегат

Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України провели комбіновану спецоперацію проти військово-морської бази "Новоросійськ" та об’єктів портової інфраструктури у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили в СБУ та Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ураження

У результаті комбінованого удару із застосуванням українських безпілотників, реактивних дронів "Паляниця", крилатих ракет "Нептун" та ударних систем із морських платформ підтверджено ураження таких цілей:

  • Військові кораблі:

    • Фрегат "Адмирал Ессен" (носій крилатих ракет "Калібр");

    • Фрегат "Адмирал Макаров" (флагман ЧФ РФ, носій "Калібрів");

    • Патрульний корабель "Василий Быков".

    • Малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новоросійський зерновий термінал призупинив роботу після дронової атаки, - Reuters. ФОТО

Також уражено:

  • РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300;
  • мобільну вогневу групу на пірсі №2 порту "Новоросійськ";
  • портал тунелю нафтобази "Грушова" — терміналу "Шесхаріс";
  • інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.

Стратегічне значення спецоперації

У спецслужбі наголосили, що позбавлення ворога можливості безпечно використовувати базі у Новоросійську є кроком до повного позбавлення Росії контролю над акваторією Чорного моря:

"Ураження цієї бази має стратегічне значення. СБУ послідовно зменшує спроможності Росії контролювати Чорне море та використовувати військовий флот для ведення війни проти України", — додали в СБУ.

Дивіться також: Військово-морську базу РФ уразили в Новоросійську "Паляниці", "Нептуни" та морські дрони, - Зеленський. ВIДЕО

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корабель (1678) росія (47338) СБУ (12805) Новоросійськ (43)
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Топ коментарі
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12.08.2026 20:25 Відповісти
+10
ще сьогодня зранку горів Новоросіький зерновий термінал ("НЗТ") і зерновий термінал Новоросійського комбината хлібопродуктів (ПАО "НКХП").
В порту Новоросійська розташовані три зернові термінали: Новоросійський зерновий термінал (з потужністю перевалки 8,5 млн т зернових вантажів на рік), Новоросійський комбінат хлібопродуктів (з потужністю перевалки 7,1 млн т зернових вантажів на рік) і Зерновий термінал КСК (один з найбільших глибоководних зернових терміналів у Росії, потужністю перевалки 10,5 млн т зернових вантажів на рік.
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12.08.2026 20:18 Відповісти
+10
То доволі солідно.
Ессен, Макаров + 2 великі зернові термінали.
Чекаємо детальнішої інформації про ступінь вражень даних об'єктів.
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12.08.2026 20:28 Відповісти

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