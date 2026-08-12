Сили оборони уразили чотири військові кораблі росіян у Новоросійську, - СБУ та Генштаб
Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України провели комбіновану спецоперацію проти військово-морської бази "Новоросійськ" та об’єктів портової інфраструктури у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомили в СБУ та Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі ураження
У результаті комбінованого удару із застосуванням українських безпілотників, реактивних дронів "Паляниця", крилатих ракет "Нептун" та ударних систем із морських платформ підтверджено ураження таких цілей:
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Військові кораблі:
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Фрегат "Адмирал Ессен" (носій крилатих ракет "Калібр");
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Фрегат "Адмирал Макаров" (флагман ЧФ РФ, носій "Калібрів");
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Патрульний корабель "Василий Быков".
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Малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".
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Також уражено:
- РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300;
- мобільну вогневу групу на пірсі №2 порту "Новоросійськ";
- портал тунелю нафтобази "Грушова" — терміналу "Шесхаріс";
- інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.
Стратегічне значення спецоперації
У спецслужбі наголосили, що позбавлення ворога можливості безпечно використовувати базі у Новоросійську є кроком до повного позбавлення Росії контролю над акваторією Чорного моря:
"Ураження цієї бази має стратегічне значення. СБУ послідовно зменшує спроможності Росії контролювати Чорне море та використовувати військовий флот для ведення війни проти України", — додали в СБУ.
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В порту Новоросійська розташовані три зернові термінали: Новоросійський зерновий термінал (з потужністю перевалки 8,5 млн т зернових вантажів на рік), Новоросійський комбінат хлібопродуктів (з потужністю перевалки 7,1 млн т зернових вантажів на рік) і Зерновий термінал КСК (один з найбільших глибоководних зернових терміналів у Росії, потужністю перевалки 10,5 млн т зернових вантажів на рік.
Ессен, Макаров + 2 великі зернові термінали.
Чекаємо детальнішої інформації про ступінь вражень даних об'єктів.