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Новости Атака дронов на регионы РФ Поражен корабль РФ
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Силы обороны нанесли удар по четырем военным кораблям России в Новороссийске, — СБУ и Генштаб

адмирал, Макаров, фрегат

Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ, ГУР Минобороны, ГПСУ, ВМС ВСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины провела комбинированную спецоперацию против военно-морской базы "Новороссийск" и объектов портовой инфраструктуры в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщили в СБУ и Генштабе, передает Цензор.НЕТ.

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Детали поражения

Вследствие комбинированного удара с применением украинских беспилотников, реактивных дронов "Паляниця", крылатых ракет "Нептун" и ударных систем с морских платформ подтверждено поражение следующих целей:

  • Военные корабли:

    • Фрегат "Адмирал Эссен" (носитель крылатых ракет "Калибр");

    • Фрегат "Адмирал Макаров" (флагман ЧФ РФ, носитель "Калибров");

    • Патрульный корабль "Василий Быков".

    • Малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новороссийский зерновой терминал приостановил работу после атаки дронов, — Reuters. ФОТО

Также поражены:

  • РЛС 30Н6Е, входящая в состав зенитно-ракетной системы С-300;
  • мобильная огневая группа на пирсе №2 порта "Новороссийск";
  • портал туннеля нефтебазы "Грушова" — терминала "Шесхарис";
  • инфраструктуру причалов №3, №6 и №7.

Стратегическое значение спецоперации

В спецслужбе подчеркнули, что лишение врага возможности безопасно использовать базу в Новороссийске является шагом к полному лишению России контроля над акваторией Черного моря:

"Поражение этой базы имеет стратегическое значение. СБУ последовательно снижает способность России контролировать Черное море и использовать военный флот для ведения войны против Украины", — добавили в СБУ.

Смотрите также: Военно-морскую базу РФ в Новороссийске поразили "Паляницы", "Нептуны" и морские дроны, — Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

корабль (2178) россия (89182) СБУ (21348) Новороссийск (38)
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Топ комментарии
+8
ще сьогодня зранку горів Новоросіький зерновий термінал ("НЗТ") і зерновий термінал Новоросійського комбината хлібопродуктів (ПАО "НКХП").
В порту Новоросійська розташовані три зернові термінали: Новоросійський зерновий термінал (з потужністю перевалки 8,5 млн т зернових вантажів на рік), Новоросійський комбінат хлібопродуктів (з потужністю перевалки 7,1 млн т зернових вантажів на рік) і Зерновий термінал КСК (один з найбільших глибоководних зернових терміналів у Росії, потужністю перевалки 10,5 млн т зернових вантажів на рік.
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12.08.2026 20:18 Ответить
+7
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12.08.2026 20:25 Ответить
+7
То доволі солідно.
Ессен, Макаров + 2 великі зернові термінали.
Чекаємо детальнішої інформації про ступінь вражень даних об'єктів.
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12.08.2026 20:28 Ответить

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