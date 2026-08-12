Силы обороны нанесли удар по четырем военным кораблям России в Новороссийске, — СБУ и Генштаб

Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ, ГУР Минобороны, ГПСУ, ВМС ВСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины провела комбинированную спецоперацию против военно-морской базы "Новороссийск" и объектов портовой инфраструктуры в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщили в СБУ и Генштабе, передает Цензор.НЕТ.

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Детали поражения

Вследствие комбинированного удара с применением украинских беспилотников, реактивных дронов "Паляниця", крылатых ракет "Нептун" и ударных систем с морских платформ подтверждено поражение следующих целей:

Военные корабли: Фрегат "Адмирал Эссен" (носитель крылатых ракет "Калибр"); Фрегат "Адмирал Макаров" (флагман ЧФ РФ, носитель "Калибров"); Патрульный корабль "Василий Быков ". Малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М ".



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Также поражены:

РЛС 30Н6Е, входящая в состав зенитно-ракетной системы С-300;

мобильная огневая группа на пирсе №2 порта "Новороссийск";

портал туннеля нефтебазы "Грушова" — терминала "Шесхарис";

инфраструктуру причалов №3, №6 и №7.

Стратегическое значение спецоперации

В спецслужбе подчеркнули, что лишение врага возможности безопасно использовать базу в Новороссийске является шагом к полному лишению России контроля над акваторией Черного моря:

"Поражение этой базы имеет стратегическое значение. СБУ последовательно снижает способность России контролировать Черное море и использовать военный флот для ведения войны против Украины", — добавили в СБУ.

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