Силы обороны нанесли удар по четырем военным кораблям России в Новороссийске, — СБУ и Генштаб
Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ, ГУР Минобороны, ГПСУ, ВМС ВСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины провела комбинированную спецоперацию против военно-морской базы "Новороссийск" и объектов портовой инфраструктуры в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщили в СБУ и Генштабе, передает Цензор.НЕТ.
Детали поражения
Вследствие комбинированного удара с применением украинских беспилотников, реактивных дронов "Паляниця", крылатых ракет "Нептун" и ударных систем с морских платформ подтверждено поражение следующих целей:
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Военные корабли:
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Фрегат "Адмирал Эссен" (носитель крылатых ракет "Калибр");
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Фрегат "Адмирал Макаров" (флагман ЧФ РФ, носитель "Калибров");
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Патрульный корабль "Василий Быков".
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".
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Также поражены:
- РЛС 30Н6Е, входящая в состав зенитно-ракетной системы С-300;
- мобильная огневая группа на пирсе №2 порта "Новороссийск";
- портал туннеля нефтебазы "Грушова" — терминала "Шесхарис";
- инфраструктуру причалов №3, №6 и №7.
Стратегическое значение спецоперации
В спецслужбе подчеркнули, что лишение врага возможности безопасно использовать базу в Новороссийске является шагом к полному лишению России контроля над акваторией Черного моря:
"Поражение этой базы имеет стратегическое значение. СБУ последовательно снижает способность России контролировать Черное море и использовать военный флот для ведения войны против Украины", — добавили в СБУ.
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В порту Новоросійська розташовані три зернові термінали: Новоросійський зерновий термінал (з потужністю перевалки 8,5 млн т зернових вантажів на рік), Новоросійський комбінат хлібопродуктів (з потужністю перевалки 7,1 млн т зернових вантажів на рік) і Зерновий термінал КСК (один з найбільших глибоководних зернових терміналів у Росії, потужністю перевалки 10,5 млн т зернових вантажів на рік.
Ессен, Макаров + 2 великі зернові термінали.
Чекаємо детальнішої інформації про ступінь вражень даних об'єктів.