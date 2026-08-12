Атака Сил оборони на Новоросійськ: зафіксовано сліди пожежі на території бази ВМФ РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Після атаки українських безпілотників вночі 12 серпня на Новоросійськ супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на території бази Військово-морського флоту Росії.

Знімки публікує російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки видно з космосу

На кадрах видно чорні цятки всередині технічної зони з причалами для підводних човнів. За кілька десятків метрів від місця влучання безпілотників у грудні 2025 року морський дрон ЗСУ атакував російський підводний човен класу "Варшав’янка", який з того часу не залишав порт.

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Контекст

Атакована військово-морська база в Новоросійську розташована за 300 км від фронту. За словами президента Володимира Зеленського, по ній вдарили ракетами "Нептун" і морськими безпілотниками.

Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Також після удару зупинили роботу два зернових термінали у порту.

Сили оборони атакували чотири військові кораблі росіян у Новоросійську, підтвердили у Генштабі ЗСУ та СБУ. За попередніми даними, йдеться про "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель "Буян-М" та сторожовий корабель "Василь Биков".

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