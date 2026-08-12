У РФ скасували зліт операторів БпЛА через побоювання атаки українських дронів, - росЗМІ

Організатори щорічного російського заходу операторів та інструкторів безпілотників "Дронниця" оголосили про його перенесення на невизначений термін. Причина — побоювання через можливий наліт БпЛА.

Заяву організаторів "Дронниці" цитує Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

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Абсурдні версії організаторів та відмова від ППО

За даними The Moscow Times, організатори заходу ухвалили рішення про скасування після отримання даних про потенційну атаку Сил оборони України по місцю скупчення російських операторів.

"Україна готувала комбіновану операцію із застосуванням балістичних ракет і біодронів-терористів... Оголювати заводи та бази в Новгородській і сусідніх областях заради власної безпеки зараз неправильно, а проводити захід за таких ризиків — надто самовпевнено", — заявили організатори "Дронниці".

Вони додали, що залучення систем ППО та силовиків для охорони заходу створило б прогалини в обороні цивільної та військово-промислової інфраструктури всього регіону.

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На сайті заходу, який з 2022 року проводять у Новгородській області, його метою називають популяризацію культури "військової безпілотної справи", а також формування "високопрофесійної спільноти інструкторів та операторів БпЛА, фахівців РЕР і РЕБ". Цьогоріч "Дронниця" мала відбутися 29-30 серпня у Великому Новгороді.

Видання "Агентство" зауважило, що локація розташована на відстані близько 120 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

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