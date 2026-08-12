В РФ отменили слет операторов БПЛА из-за опасений атаки украинских дронов, — росСМИ

Организаторы ежегодного российского мероприятия для операторов и инструкторов беспилотников "Дронница" объявили о его переносе на неопределенный срок. Причина — опасения из-за возможного налета БПЛА.

Заявление организаторов "Дронницы" цитирует Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

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Абсурдные версии организаторов и отказ от ПВО

По данным The Moscow Times, организаторы мероприятия приняли решение об отмене после получения данных о потенциальной атаке Сил обороны Украины по месту скопления российских операторов.

"Украина готовила комбинированную операцию с применением баллистических ракет и биодронов-террористов... Опустошать заводы и базы в Новгородской и соседних областях ради собственной безопасности сейчас неправильно, а проводить мероприятие при таких рисках — слишком самонадеянно", — заявили организаторы "Дронницы".

Они добавили, что привлечение систем ПВО и силовиков для охраны мероприятия создало бы пробелы в обороне гражданской и военно-промышленной инфраструктуры всего региона.

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Подробнее о мероприятии

На сайте мероприятия, которое с 2022 года проводится в Новгородской области, его целью называют популяризацию культуры "военного беспилотного дела", а также формирование "высокопрофессионального сообщества инструкторов и операторов БПЛА, специалистов РЭР и РЭБ". В этом году "Дронница" должна была состояться 29-30 августа в Великом Новгороде.

Издание "Агентство" отметило, что место проведения находится на расстоянии около 120 км от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

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