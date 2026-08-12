Атака Сил обороны на Новороссийск: зафиксированы следы пожара на территории базы ВМФ РФ. ВИДЕО
После атаки украинских беспилотников ночью 12 августа на Новороссийск спутниковые снимки зафиксировали следы пожара на территории базы Военно-морского флота России.
Снимки публикует российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия видны из космоса
На кадрах видны черные пятна внутри технической зоны с причалами для подводных лодок. В нескольких десятках метров от места попадания беспилотников в декабре 2025 года морской дрон ВСУ атаковал российскую подводную лодку класса "Варшавянка", которая с тех пор не покидала порт.
Контекст
- Атакованная военно-морская база в Новороссийске расположена в 300 км от фронта. По словам президента Владимира Зеленского, по ней нанесли удар ракетами "Нептун" и морскими беспилотниками.
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Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта. Также после удара была остановлена работа двух зерновых терминалов в порту.
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Силы обороны атаковали четыре военных корабля россиян в Новороссийске, подтвердили в Генштабе ВСУ и СБУ.
По предварительным данным, речь идет о "Адмирале Макарове" и "Адмирале Эссене", малом ракетном корабле "Буян-М" и сторожевом корабле "Василий Быков".
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