Атака Сил обороны на Новороссийск: зафиксированы следы пожара на территории базы ВМФ РФ. ВИДЕО

После атаки украинских беспилотников ночью 12 августа на Новороссийск спутниковые снимки зафиксировали следы пожара на территории базы Военно-морского флота России.

Снимки публикует российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия видны из космоса

На кадрах видны черные пятна внутри технической зоны с причалами для подводных лодок. В нескольких десятках метров от места попадания беспилотников в декабре 2025 года морской дрон ВСУ атаковал российскую подводную лодку класса "Варшавянка", которая с тех пор не покидала порт.

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Контекст

Атакованная военно-морская база в Новороссийске расположена в 300 км от фронта. По словам президента Владимира Зеленского, по ней нанесли удар ракетами "Нептун" и морскими беспилотниками.

Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта. Также после удара была остановлена работа двух зерновых терминалов в порту.

Силы обороны атаковали четыре военных корабля россиян в Новороссийске, подтвердили в Генштабе ВСУ и СБУ. По предварительным данным, речь идет о "Адмирале Макарове" и "Адмирале Эссене", малом ракетном корабле "Буян-М" и сторожевом корабле "Василий Быков".

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