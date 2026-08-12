Украина определила новые цели для дальних ударов по РФ, — Зеленский после операции ВСУ в Новороссийске

В ходе спецоперации Сил обороны в порту Новороссийска впервые был одновременно задействован широкий спектр новейшего украинского вооружения, в частности ракеты "Длинный Нептун", "Паляниця" и "Пекло".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Комплекс примененного украинского оружия

По словам Зеленского, комбинированный удар по объектам агрессора был нанесен с использованием новейших средств поражения отечественного производства.

"Был доклад по итогам сегодняшней нашей операции в отношении Новороссийска. Комбинированное применение дальнобойных ударов нашим оружием. Успешная операция. Благодарен воинам за меткость, а разработчикам и производителям нашего оружия — за ощутимое усиление украинских средств. Впервые в одной операции слаженно сработали "Паляниця", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай", — рассказал он.

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Пораженные корабли и побуждение России к миру

Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен по судам, которые пытались укрыться в бухте Новороссийска после бегства из оккупированного Крыма.

В частности, по проверенным данным, это фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль, корвет и другие суда. Зафиксированы также поражения других российских объектов, обеспечивавших финансирование войны.

"Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить. Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности. Сегодня вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями Службы безопасности Украины мы определили приоритеты на ближайшее время", — добавил Зеленский.

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Что предшествовало