Украина определила новые цели для дальних ударов по РФ, — Зеленский после операции ВСУ в Новороссийске
В ходе спецоперации Сил обороны в порту Новороссийска впервые был одновременно задействован широкий спектр новейшего украинского вооружения, в частности ракеты "Длинный Нептун", "Паляниця" и "Пекло".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Комплекс примененного украинского оружия
По словам Зеленского, комбинированный удар по объектам агрессора был нанесен с использованием новейших средств поражения отечественного производства.
"Был доклад по итогам сегодняшней нашей операции в отношении Новороссийска. Комбинированное применение дальнобойных ударов нашим оружием. Успешная операция. Благодарен воинам за меткость, а разработчикам и производителям нашего оружия — за ощутимое усиление украинских средств. Впервые в одной операции слаженно сработали "Паляниця", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай", — рассказал он.
Пораженные корабли и побуждение России к миру
Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен по судам, которые пытались укрыться в бухте Новороссийска после бегства из оккупированного Крыма.
В частности, по проверенным данным, это фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль, корвет и другие суда. Зафиксированы также поражения других российских объектов, обеспечивавших финансирование войны.
"Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить. Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности. Сегодня вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями Службы безопасности Украины мы определили приоритеты на ближайшее время", — добавил Зеленский.
Что предшествовало
- Атакованная военно-морская база в Новороссийске расположена в 300 км от фронта. По словам президента Владимира Зеленского, по ней нанесли удар ракетами "Нептун" и морскими беспилотниками.
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Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта. Также после удара была остановлена работа двух зерновых терминалов в порту.
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Силы обороны атаковали четыре военных корабля россиян в Новороссийске, подтвердили в Генштабе ВСУ и СБУ.
По предварительным данным, речь идет о "Адмирале Макарове" и "Адмирале Эссене", малом ракетном корабле "Буян-М" и сторожевом корабле "Василий Быков".
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І фсьо, ніяких ударів по московським окупантам без його РІШЕННЯ, ні нових затверджено НИМ цілей у орків, єрмак і татаров, учинили в присутності шмигаля і свириденко, оте прикре самогубство, кабміндічів просто повісили власноруч судді Конституційного Суду, прямо у Марїнському парку, на місці пам'ятника ватутіну, у моноШобли з гамадрилом - страшно навіть уявити, що виникло(суцільне АНАЛТАБУ)….
Можливо,ще ДО цього узгодженя.