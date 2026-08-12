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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Украина определила новые цели для дальних ударов по РФ, — Зеленский после операции ВСУ в Новороссийске

зеленський

В ходе спецоперации Сил обороны в порту Новороссийска впервые был одновременно задействован широкий спектр новейшего украинского вооружения, в частности ракеты "Длинный Нептун", "Паляниця" и "Пекло".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Комплекс примененного украинского оружия

По словам Зеленского, комбинированный удар по объектам агрессора был нанесен с использованием новейших средств поражения отечественного производства.

"Был доклад по итогам сегодняшней нашей операции в отношении Новороссийска. Комбинированное применение дальнобойных ударов нашим оружием. Успешная операция. Благодарен воинам за меткость, а разработчикам и производителям нашего оружия — за ощутимое усиление украинских средств. Впервые в одной операции слаженно сработали "Паляниця", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай", — рассказал он.

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Пораженные корабли и побуждение России к миру

Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен по судам, которые пытались укрыться в бухте Новороссийска после бегства из оккупированного Крыма.

В частности, по проверенным данным, это фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль, корвет и другие суда. Зафиксированы также поражения других российских объектов, обеспечивавших финансирование войны.

"Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить. Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности. Сегодня вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями Службы безопасности Украины мы определили приоритеты на ближайшее время", — добавил Зеленский.

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Что предшествовало

  • Атакованная военно-морская база в Новороссийске расположена в 300 км от фронта. По словам президента Владимира Зеленского, по ней нанесли удар ракетами "Нептун" и морскими беспилотниками.

  • Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта. Также после удара была остановлена работа двух зерновых терминалов в порту.

  • Силы обороны атаковали четыре военных корабля россиян в Новороссийске, подтвердили в Генштабе ВСУ и СБУ.

    По предварительным данным, речь идет о "Адмирале Макарове" и "Адмирале Эссене", малом ракетном корабле "Буян-М" и сторожевом корабле "Василий Быков".

Автор: 

Зеленский Владимир (25507) россия (89182) Удары по РФ (1159) Новороссийск (38)
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Топ комментарии
+4
добре що хочь не озвучив!
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12.08.2026 21:22 Ответить
+4
Достатньо лише на хвилинку уявити, що зеленського, десь нестало!!
І фсьо, ніяких ударів по московським окупантам без його РІШЕННЯ, ні нових затверджено НИМ цілей у орків, єрмак і татаров, учинили в присутності шмигаля і свириденко, оте прикре самогубство, кабміндічів просто повісили власноруч судді Конституційного Суду, прямо у Марїнському парку, на місці пам'ятника ватутіну, у моноШобли з гамадрилом - страшно навіть уявити, що виникло(суцільне АНАЛТАБУ)….
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12.08.2026 21:29 Ответить
+3
Цілі ВЖЕ доведені до рашистів.
Можливо,ще ДО цього узгодженя.
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12.08.2026 21:27 Ответить

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