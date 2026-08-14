Ежедневно РФ выпускает более 200 КАБов, которые производит, несмотря на санкции, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров ужесточить санкции, чтобы российские ракеты, бомбы и дроны останавливались не в небе Украины, а еще на этапе производства.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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Он напомнил, что россияне ночью атаковали Краматорск и Степановку в Сумской области, в результате чего погибли мирные жители, в том числе ребенок.
Также под ударами оказались Черкасская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Черниговская области.
"В регионах есть раненые, в том числе дети, повреждены многоэтажные дома, частные дома и объекты инфраструктуры. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Ежедневно Россия применяет против наших прифронтовых громад около 220 кассетных бомб, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора. Необходимо оказывать давление на каждую цепочку поставок иностранных компонентов, на каждое предприятие, работающее на удары, угрожающие жизни людей. Российские ракеты, бомбы и дроны можно остановить не в нашем небе, а на этапе производства. Спасибо каждому, кто дополнительными санкционными мерами способствует этому", — подчеркнул Зеленский.
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