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Новости Санкции против России
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Ежедневно РФ выпускает более 200 КАБов, которые производит, несмотря на санкции, - Зеленский

Зеленский призвал ужесточать санкции против российского ОПК

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров ужесточить санкции, чтобы российские ракеты, бомбы и дроны останавливались не в небе Украины, а еще на этапе производства.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что россияне ночью атаковали Краматорск и Степановку в Сумской области, в результате чего погибли мирные жители, в том числе ребенок.

Также под ударами оказались Черкасская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Черниговская области.

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"В регионах есть раненые, в том числе дети, повреждены многоэтажные дома, частные дома и объекты инфраструктуры. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ежедневно Россия применяет против наших прифронтовых громад около 220 кассетных бомб, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора. Необходимо оказывать давление на каждую цепочку поставок иностранных компонентов, на каждое предприятие, работающее на удары, угрожающие жизни людей. Российские ракеты, бомбы и дроны можно остановить не в нашем небе, а на этапе производства. Спасибо каждому, кто дополнительными санкционными мерами способствует этому", — подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25518) обстрел (34853) санкции (12506)
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Топ комментарии
+15
А скільки ми "виробляємо" без санкцій?
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14.08.2026 10:56 Ответить
+12
а ти тільки двушечки на мацкву
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14.08.2026 10:54 Ответить
+9
сколько выробыв ТЫ без санкций?
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14.08.2026 10:55 Ответить

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