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Финансирование Сил обороны и далекобойные санкции против РФ: Зеленский провел совещание в штабе

Зеленский провел совещание в штабе

Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Финансирование Сил обороны

"Ключевой вопрос – финансирование, необходимое для наших Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. Определены основные дефициты и дополнительные потребности для развития наиболее инновационных и технологичных видов оружия, ускорения производства наших ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков", – отметил президент.

Кроме того, разведка предоставила обновленную информацию о планах России – мы готовим меры противодействия и наши асимметричные контрмеры.

Санкции против РФ

Также Зеленский сообщил, что еженедельно анализируются результаты далекобойных санкций против России, а также санкций средней дальности.

"Утвержденный план санкций выполняется, и мы оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", — добавил он.

Читайте: Зеленский провел совещание: Ситуация на фронте, санкции с дальнобойным эффектом и планы РФ по дальнейшим ударам по Украине

Доклады

Секретарь СНБО Игорь Клименко доложил о ходе выполнения решений Ставки и СНБО, а также о направлениях, требующих дополнительного внимания.

Был также отдельный доклад спецслужб о ходе проведения точечных операций в отношении коллаборационистов на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в российских ударах против Украины и украинцев.

Читайте также: Ежедневно РФ выпускает более 200 КАБ, которые производит, несмотря на санкции, — Зеленский

"Ответственность коллаборационистов неизбежна. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (25518) санкции (12506) Ставка (190)
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Топ комментарии
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Чи могли б ми собі уявити ще сім років тому , що малограмотний , хворий на голову блазень буде нами керувати ?
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14.08.2026 16:41 Ответить
+3
"Ключове питання - фінансування, яке потрібне для наших Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Всім цим займаються партнери з ЄС."зезрадник" займається пограбування України
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14.08.2026 16:44 Ответить
+3
зеНедогенералисимусьонок усрато-ПРоклЯтий!
Для нього кінець війни - це кінець його втечі від відповідальності .
А в політичних рейтингах він вже майже перед гратами камери себе бачить на післявиборів ...
Вже не кажучи, що банда Подоляк-Татаров та іже з ними РИГИ це знають й ПРацюють над відтягненням цього моменту й для самих себе у т ч .
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14.08.2026 16:48 Ответить

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