Финансирование Сил обороны и далекобойные санкции против РФ: Зеленский провел совещание в штабе

Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Финансирование Сил обороны

"Ключевой вопрос – финансирование, необходимое для наших Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. Определены основные дефициты и дополнительные потребности для развития наиболее инновационных и технологичных видов оружия, ускорения производства наших ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков", – отметил президент.

Кроме того, разведка предоставила обновленную информацию о планах России – мы готовим меры противодействия и наши асимметричные контрмеры.

Санкции против РФ

Также Зеленский сообщил, что еженедельно анализируются результаты далекобойных санкций против России, а также санкций средней дальности.

"Утвержденный план санкций выполняется, и мы оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", — добавил он.

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Доклады

Секретарь СНБО Игорь Клименко доложил о ходе выполнения решений Ставки и СНБО, а также о направлениях, требующих дополнительного внимания.

Был также отдельный доклад спецслужб о ходе проведения точечных операций в отношении коллаборационистов на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в российских ударах против Украины и украинцев.

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"Ответственность коллаборационистов неизбежна. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.