Финансирование Сил обороны и далекобойные санкции против РФ: Зеленский провел совещание в штабе
Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного главнокомандующего.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Финансирование Сил обороны
"Ключевой вопрос – финансирование, необходимое для наших Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. Определены основные дефициты и дополнительные потребности для развития наиболее инновационных и технологичных видов оружия, ускорения производства наших ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков", – отметил президент.
Кроме того, разведка предоставила обновленную информацию о планах России – мы готовим меры противодействия и наши асимметричные контрмеры.
Санкции против РФ
Также Зеленский сообщил, что еженедельно анализируются результаты далекобойных санкций против России, а также санкций средней дальности.
"Утвержденный план санкций выполняется, и мы оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", — добавил он.
Доклады
Секретарь СНБО Игорь Клименко доложил о ходе выполнения решений Ставки и СНБО, а также о направлениях, требующих дополнительного внимания.
Был также отдельный доклад спецслужб о ходе проведения точечных операций в отношении коллаборационистов на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в российских ударах против Украины и украинцев.
"Ответственность коллаборационистов неизбежна. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.
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Для нього кінець війни - це кінець його втечі від відповідальності .
А в політичних рейтингах він вже майже перед гратами камери себе бачить на післявиборів ...
Вже не кажучи, що банда Подоляк-Татаров та іже з ними РИГИ це знають й ПРацюють над відтягненням цього моменту й для самих себе у т ч .