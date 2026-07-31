Зеленский провел совещание в штабе: ситуация на фронте, далекобойные санкции и планы РФ по дальнейшим ударам по Украине

Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на фронте

"Впервые в таком формате Ставки прозвучал доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте. Ключевые направления и особое внимание - Славянску и Константиновке, Запорожскому направлению. Благодарен всем нашим подразделениям за ликвидацию российских оккупантов и отражение штурмов. Ситуация на фронте сложная, и мы будем искать возможности расширить все программы поддержки украинских подразделений", - отметил Зеленский.

Дальнодействующие санкции

Также обсуждалась реализация плана далекобойных санкций против России за войну.

По словам Зеленского, выполнение идет достаточно ритмично – цели достигаются.

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Подробно обсуждались логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре и морскому коридору.

Были доклады соответствующих структур: ВМС Украины - Алексея Неижпапы, ГУР - Олега Иващенко, правительства Украины - Сергея Корецкого

"Премьер-министр доложил о работе с партнерами в нашем регионе, которые могут расширить трансграничное взаимодействие с Украиной. Благодарен соседним странам за готовность реально помогать. Рассчитываю на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер, которые обеспечат диверсификацию экспортных маршрутов", - добавил президент.

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Продовольственная безопасность

"Эффективное взаимодействие по экспорту зерна, по обеспечению нормальной логистики - это вклад в глобальную продовольственную безопасность и противодействие разрастанию кризиса стоимости жизни в странах и регионах, граничащих с Европой, в частности на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. Любые социальные проблемы там из-за возможного роста цен на продовольствие и стоимости жизни в целом будут означать новые ощутимые риски для Европы. Каждый такой кризис в регионах рядом с Европой провоцирует дополнительные миграционные волны. Поэтому реальное обеспечение продовольственной безопасности и защита от российского террора против аграрного сектора и морских торговых путей являются прямым интересом всех нас в Европе", - рассказал Зеленский.

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Удары РФ

Также были доклады разведки о намерениях России нанести дальнейшие удары по Украине, по нашим судам: "Готовим противодействие. Сегодня обновили перечень запросов от Сил обороны Украины относительно необходимых поставок от наших партнеров - буду обсуждать это с лидерами. Слава Украине!"