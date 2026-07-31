Зеленський провів Ставку: Ситуація на фронті, далекобійні санкції та плани РФ щодо подальших ударів по Україні

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

"Перший раз у такому форматі Ставки була доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті. Ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку. Вдячний усім нашим підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів", - зазначив Зеленський.

Далекобійні санкції

Також обговорювалася реалізація плану далекобійних санкцій проти Росії за війну.

За словами Зеленського, виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються.

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Детально обговорювали логістичні виклики, російські удари по Одесі та області, по портовій інфраструктурі та морському коридору.

Були доповіді відповідних структур: ВМС України – Олексія Неїжпапи, ГУР – Олега Іващенка, уряду України – Сергія Корецького

"Прем’єр-міністр доповів по роботі з партнерами в нашому регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною. Вдячний країнам-сусідам за готовність реально допомагати. Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів", - додав президент.

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Продовольча безпека

"Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя у країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки. Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство, загалом вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки й захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі", - розповів Зеленський.

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Удари РФ

Також були доповіді розвідки по російських намірах подальших ударів по Україні, по наших суднах: "Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього. Слава Україні!"