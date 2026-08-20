В России заявили о нападении якобы 726 беспилотников: дроны летели на Москву и Татарстан

В ночь на 20 августа, как заявило Минобороны РФ, российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Якобы было сбито более 700 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным российского ведомства, беспилотники фиксировались в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, над акваториями Черного и Азовского морей. В частности, в течение ночи российская ПВО уничтожила или перехватила 726 беспилотников.

Собянин заявил о 250 дронах над Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 20:30 19 августа до 07:30 20 августа на столичный регион якобы летели 250 беспилотников.

По его словам, большинство БПЛА российская ПВО якобы уничтожила на дальних подступах, еще 28 - в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы.

В то же время российские и местные Telegram-каналы публикуют видео полетов беспилотников и работы российской противовоздушной обороны.

В Татарстане дроны летели в направлении промзоны Нижнекамска

Отдельно об атаке сообщают в Татарстане. По данным ASTRA, беспилотники атаковали Нижнекамск, где расположена крупная промышленная зона.

Около 6:00 официальный Telegram-канал Татарстана сообщил об угрозе атаки БПЛА в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Казани, Лениногорске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали нефтеперерабатывающие и энергетические объекты в Татарстане и Краснодарском крае РФ. ВИДЕО